Survivor'dan elendikten sonra Survivor Panorama'ya katılan Gizem Birdan, adadaki tuhaf davranışlarıyla dikkat çeken Survivor Nisa'nın psikolojisiyle ilgili konuştu. Nisa ile Cemal Can ile adada en yakın olan isim Gizem, Nisa'nın moralinin bozuk olmasının net sebebini bilmediğini ifade etti. Psikoloijk olarak çöküşte olduğunu söyledi ve bazı olayları kaldıramadığını da sözlerine ekledi.

Survivor Gizem, Suvrivor Nisa'nın ruh halinin dalgalı olduğunu söyledi ve "Her şeyiyle şampiyonluğa gidebilecek biri, kendisini toparlamalı" dedi. Nisa'yı yer yer uyardıklarını belirten Gizem, katıldığı programda şunları anlattı:

Survivor'a ikinci hafta geldim. O zaman da Nisa'nın psikolojisi çok iyi değildi. Sonradan tamamen çöktü. 'Bittim ben' diyordu. Cemal Can, Yasin ve ben çok toparlamaya çalıştık, destek verdik. Nisa bazı olayları, bazı tavırları kaldıramadı. Hep içine attı. Zaten çok fazla konuşmuyor. Konuştuğu birkaç kişi var sadece. Birkaç saat iyi oluyor ama sonra bir anda dibe çöküyor. İçinden çıkamaz bir psikolojiye girdi. O dengelerin süresi de kısaldı, bir saat çok iyi bir saat çok kötü oldu. Bunları şımarıklıktan yapmıyor, bu nedenle daha kötü hissediyor. Atışları iyi, şampiyonluğa gidebilecek bir isimdi. Çok iyi niyetli tatlı bir insan. Kendini toparlarsa hala şampiyonluğa gidebilir.



