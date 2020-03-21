Magazin Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
  • Haberler
  • Magazin Haberleri
  • Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Magazin

Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Survivor 2020, bu akşam yine nefes kesen heyecana neden olan bir bölümle ekranlara geldi. Erzak oyunu ve anlat bakalım oyunlarının oynandığı Survivor'da bu akşam neşeli anlar sahne yaşandı. Peki 20 Mart Survivor'da oyunları hangi takımlar kazandı ve Survivor 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

21 Mart 2020, Cumartesi 00:52 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Survivor 2020, bu akşam 23. yeni bölümüyle izleyici ile buluştu. Erzak ve anlat bakalım oyunları bir hayli çekişmeli geçti. Peki oyunları hangi takımlar kazandı?

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

Survivor 23. bölümde erzak oyununda ünlüler ve gönüllüler parkurda oldukça zorlu anlar yaşadı. Kişi başına 4 patates alacakları ödül oyununda yarışmacılar, birbirleri ile kıyasıya mücadele etti. Survivor ödül oyununu ünlüler takımı 10-5 skoruyla kazandı.

Anlat Bakalım oyununu kim kazandı?

Çekişmeli erzak oyunu sonrası anlat bakalım oyunu heyecanı yaşandı. Gönüllüler takımı, ünlüleri 6-3 skorla yenerek ödülün sahibi oldu.

Survivor 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Survivor 24. bölüm fragmanı izle


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Elif Demirtaş Bilir
Corona virüs bizi teğet geçmedi!
Elif Demirtaş Bilir
Filiz Özkol
20 Mart 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Yasemin Candemir
Sıkı bir çene profili, genç bir cildin hiper yazılımı olma yolunda
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İzzet Yıldızhan '20 yaşındaki kızı sevebilirim' sözüne açıklık getirdi