Survivor 2020, bu akşam 23. yeni bölümüyle izleyici ile buluştu. Erzak ve anlat bakalım oyunları bir hayli çekişmeli geçti. Peki oyunları hangi takımlar kazandı?

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

Survivor 23. bölümde erzak oyununda ünlüler ve gönüllüler parkurda oldukça zorlu anlar yaşadı. Kişi başına 4 patates alacakları ödül oyununda yarışmacılar, birbirleri ile kıyasıya mücadele etti. Survivor ödül oyununu ünlüler takımı 10-5 skoruyla kazandı.

Çekişmeli erzak oyunu sonrası anlat bakalım oyunu heyecanı yaşandı. Gönüllüler takımı, ünlüleri 6-3 skorla yenerek ödülün sahibi oldu.

Survivor 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Survivor 24. bölüm fragmanı izle



