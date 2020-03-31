Magazin Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor 33. bölüm fragmanı izle

Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor 33. bölüm fragmanı izle

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Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor 33. bölüm fragmanı izle

Survivor 2020, bu akşam 32. bölümüyle ekranlara geldi. Ödül oyununda basketbol maçlarının oynandığı Survivor'da heyecanlı anlar yaşandı. Peki 30 Mart Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilen detaylar.

31 Mart 2020, Salı 00:58 Son Güncelleme:
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Survivor 2020 pazartesi akşamı 32. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Survivor'da bu akşam ödül oyunu nefesleri kesti. Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar.

Ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'ın 32. bölümünde ödül oyununda ünlüler ve gönüllüler karşı karşıya geldi. Ödülün duş alma, et-patates püresi ve salata olduğu oyunda yarışmacılar, kıyasıya yarıştı. Büyük heyecana sahne olan ödül oyununu ünlüler takımı 10-5 skoruyla kazandı.

Survivor 33. bölüm fragmanı izle

Survivor 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı


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