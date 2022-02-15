Magazin Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 15 Şubat 2022 Survivor Anlat Bakalım'ı hangi takım kazandı?
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Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 15 Şubat 2022 Survivor Anlat Bakalım'ı hangi takım kazandı?

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Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 15 Şubat 2022 Survivor Anlat Bakalım'ı hangi takım kazandı?

Survivor 2022'de büyük heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sevilen yarışmada ünlüler ve gönüllüler takımları haftanın ilk ödül oyunu için parkura çıktı. İki takım da kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Survivor'da haftanın ilk ödül oyununda yarışmacılar olimpiyat oyunu olan atlamada karşı karşıya geldi. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 15 Şubat 2022 Survivor Anlat Bakalım'ı hangi takım kazandı? İşte detaylar...

15 Şubat 2022, Salı 23:44 Son Güncelleme:
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Survivor All Star yeni bölümü ile ekranlara geldi. Ünlüler ve gönüllüler takımı zorlu parkurda kozlarını paylaştı. İki takım da uzun atlama oyununda birbirleriyle kıyasıya mücadele etti. Kadınlar mücadelesinde kazanan açık ara farkla ünlüler takımı oldu ve tadım avantajını elde etti. 

Ödül mücadelesi sonrasında iki takım da Survivor'ın en eğlenceli yarışlarından Anlat Bakalım'da en çok kelimeyi bilmek için performans sergiledi. İşte, 15 Şubat 2022 Survivor Anlat Bakalım ve ödül oyunu kazananı...

15 ŞUBAT SURVİVOR ÖDÜLÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

2022 Survivor All Star yarışmasında haftanın ilk ödül yarışı nefesleri kesti. Yarışmacılar lezzetli sandviçler için parkura çıkıp kıyasıya mücadele etti.

Kadınlar mücadelesini ünlüler takımı aldı ve tadımı gerçekleştirdi. Zorlu mücadele sonunda kazanan ünlüler takımı oldu.

ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI? 

Survivor'da en eğlenceli oyun olan Anlat Bakalım'da iki takım da keyifli dakikalar yaşadı.. Bu hafta ünlüler ve gönüllüler ödül olarak kek için Anlat Bakalım'da yarıştı.

Oyunun kazananı ise ünlüler takımı oldu.

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