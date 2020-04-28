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Magazin Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor 60. bölüm izle

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor 60. bölüm izle

Magazin

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor 60. bölüm izle

Survivor 2020 bu akşam 59. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmada oynanan sembol oyunu ve ödül oyunu oldukça çekişmeli geçti. Ödül oyunu hangi takım kazandı? İşte detaylar.

28 Nisan 2020, Salı 00:54 Son Güncelleme:
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Sembol oyununun oynandığı Survivor'da bu akşam ödül oyununda da oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Peki 27 Nisan Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?

Ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da bu akşam voleybol oyununda takımlar karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan oyunda yarışmacılar, birbirleriyle kıyasıya rekabet etti. Villada konaklama, luna park, kuzu çevirme, bakım seti ödüllerinin sahibi gönüllüler oldu. Gönüllüler, ünlüler 10-8 skorla geçmeyi bildi.

Survivor 60. bölüm fragmanı

Survivor 60. bölüm izle


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