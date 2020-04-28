Sembol oyununun oynandığı Survivor'da bu akşam ödül oyununda da oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Peki 27 Nisan Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?

Ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da bu akşam voleybol oyununda takımlar karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan oyunda yarışmacılar, birbirleriyle kıyasıya rekabet etti. Villada konaklama, luna park, kuzu çevirme, bakım seti ödüllerinin sahibi gönüllüler oldu. Gönüllüler, ünlüler 10-8 skorla geçmeyi bildi.



