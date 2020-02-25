Survivor 2020'de nefes kesen bir ödül oyunu ekrana geldi. 24 Şubat 2020 Survivor 7. yeni bölümde Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı, kum sahada kıyasıya bir futbol maçı yaptı. Çay ve poğaca ödüllü oyunda yarışmacılar, tüm hünerlerini gösterdi. Kıran kırana geçen ödül oyunu sırasında izleyiciler, birbirinden güzel goller ve hareketler izledi. Oyunu kazanan takımı 5-7 Gönüllüler Takımı oldu.

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler 8. bölüm tanıtımı yayınlandı

25 Şubat 2020 Salı günü ekrana gelecek Survivor 8. yeni bölümde Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı, iletişim oyunu için karşı karşıya gelecek. Sonrasında ise ada konseyi toplanacak ve Survivor 2020 ikinci hafta SMS sıralaması açıklanacak. Dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımından SMS sıralamasında ilk iki sırayı alanlar, eleme potasına iki kişi daha gönderecek. İlk eleme adayı Derya Can ile birlikte bu üç kişiden en az SMS oyu alan kişi adaya veda edecek. Survivor'da kim elenecek? Survivor'da eleme adayları kimler olacak? Survivor SMS sıralaması nasıl olacak? Merakla beklenen soruların cevabı bu akşam belli olacak...

İşte Survivor'da yaşanan diğer gelişmeler...

Survivor'da pazar günü neler yaşandı?

Survivor'ın pazar günü yayınlanan dokunulmazlık oyununda, kıyasıya mücadele vardı. Ancak Gönüllüler takımı oyun boyunca liderliğini sürdürdü ve sonunda 10 - 7 kazandı. Cumartesi günkü dokunulmazlığı Ünlüler kazandığı için bayrak yarışı yapıldı. Ünlüler takımında Elif ve Barış, Gönüllüler takımında Meryem ve Ardahan ter döktü. Oyunun kazananı ise Gönüllüler takımı oldu.

Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor 2020'nin ikinci hafta eleme adayının belirlendiği ada konseyinde Derya, Aycan'ın kendisine yaptığını iddia ettiği mobbingi ve küfür ettiğini anlattı. Aycan da küfür ettiğini itiraf etti ve özür dilediğini söyledi. Aycan takımın neyin ne olduğunu bildiğini söyleyerek Derya ile olan polemiği sürdürmeyeceğini söyledi. Ada konseyinde yapılan oylamanın sonucunda Melis 5, Derya ise 6 oy aldı. Böylece Derya 2. haftanın ilk eleme adayı oldu.

En iyi performans kimin?

Ünlüler takımında Perviz ve Elif, Gönüllüler takımında da Cemal Can ile Meryem en iyi performansı gösteren isimler oldu. Bugün Perviz ile Cemal Can ve Elif ile Meryem ödül için mücadele edecek.



