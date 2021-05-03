Survivor 2021'in pazar akşamı yayınlanan bölümde Melis ve Batuhan arasında tansiyon yükseldi. Survivor Ünlüler takımının başarılı isimleri arasında yer alan Batuhan ile Merve arasında neler oldu?

Survivor Türkiye 2021'de 17. haftanın 2. dokunulmazlık oyununu da kaybeden ünlüler takımı 2. eleme adayını çıkarmak için konseye geldi. Aday çıkarma konusunda tartışan Merve ile Batuhan arasında tansiyon tavan yaptı.

Survivor son bölümde Merve ile Batuhan arasında isim yazma yüzünden tartışma çıktı. Batuhan'a "“Hepimiz potaya girelim halk karar versin”" diyen Merve'yle “Niye gireyim” diyen Batuhan arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası Merve gözyaşlarını tutamadı.

Acun Ilıcalı'dan sesini yükselten Batuhan'a uyarı geldi.

Ilıcalı'nın "Biraz daha konuşursan seni konseyden atacağım, senin dinlemeyi öğrenmen gerek dinleyemiyorsun " sözleri üzerine Batuhan da gözyaşlarına boğuldu.

Instagram hesabından canlı yayın açan Acun Ilıcalı "Yarışmacıların bilmemesi gereken bir şeyi açıklayacağım" diyerek gecenin bomba haberini paylaştı. Ilıcalı, ünlüler takımından elenen yarışmacı kadın olursa takımların değişeceğini belirtti.