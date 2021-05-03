Magazin Survivor'da tansiyon yükseldi! İki yarışmacı birbirine girdi

Survivor'da tansiyon yükseldi! İki yarışmacı birbirine girdi

Magazin

Survivor'da tansiyon yükseldi! İki yarışmacı birbirine girdi

Survivor 2021'nin ekrana gelen yeni bölümünde ortalık karıştı. Survivor yarışmacılarından Merve Aydın ile Batuhan Karacakaya birbirine girdi. 2. eleme adayı çıkarma konusunda çıkan tartışmada ortamın iyice gerilmesi üzerine Acun Ilıcalı araya girerek tansiyonu düşürdü.

03 Mayıs 2021, Pazartesi 00:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Survivor 2021'in pazar akşamı yayınlanan bölümde Melis ve Batuhan arasında tansiyon yükseldi. Survivor Ünlüler takımının başarılı isimleri arasında yer alan Batuhan ile Merve arasında neler oldu?

Survivor Türkiye 2021'de 17. haftanın 2. dokunulmazlık oyununu da kaybeden ünlüler takımı 2. eleme adayını çıkarmak için konseye geldi. Aday çıkarma konusunda tartışan Merve ile Batuhan arasında tansiyon tavan yaptı.

Survivor son bölümde Merve ile Batuhan arasında isim yazma yüzünden tartışma çıktı. Batuhan'a "“Hepimiz potaya girelim halk karar versin”" diyen Merve'yle “Niye gireyim” diyen Batuhan arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası Merve gözyaşlarını tutamadı.

Acun Ilıcalı'dan sesini yükselten Batuhan'a uyarı geldi.

Ilıcalı'nın "Biraz daha konuşursan seni konseyden atacağım, senin dinlemeyi öğrenmen gerek dinleyemiyorsun " sözleri üzerine Batuhan da gözyaşlarına boğuldu. 

Instagram hesabından canlı yayın açan Acun Ilıcalı "Yarışmacıların bilmemesi gereken bir şeyi açıklayacağım" diyerek gecenin bomba haberini paylaştı. Ilıcalı, ünlüler takımından elenen yarışmacı kadın olursa takımların değişeceğini belirtti.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
Bana yalan söyleme
Filiz Özkol
Şirin Sever
Hadi gülün, bugün Dünya Kahkaha Günü
Şirin Sever
Funda Duru
Ege Can Sal: Müzik hayatımdaki en büyük tutku
Funda Duru
Mehmet Coşkundeniz
İlişkideki zehir yoksa sen misin?
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Minik Konsey
Uğur Alkapar
Hande Kazanova
26 Nisan haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Akın nereye koşuyor?
Suna Akyıldız
Yasemin Candemir
Türk müzisyen Uygar Çağlı, Avrupa’nın en ünlü caz sahnesinde!
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Masumiyet dizisindeki denklemi izleyici çözdü
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Doktor kim?
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Survivor'da İsmail Balaban nişanlısı Gamze ile konuştu: Küçük bir anlaşmazlık