Bu gece Survivor Türkiye şampiyonu belli olacak. Finale Seda Ocak ve Yusuf Karakaya kaldı. Bu akşamki oylama ile birinci olan isim Acun Ilıcalı tafaından ilan edilecek.

Şampiyonun ilan edilmesine saatler kala tüm gözler Bodrum'da yapılan finalde... Survivor'ı takip eden seyirciler ise "Survivor'da şampiyon kim olacak?" sorusunu yöneltiyor.

SURVIVOR 2019 YARIŞMACILARI "YUSUF" DEDİ

Acun Medya Survivor 2019'da yer alan birçok yarışmacı ile röportaj yaptı. Hikmet, Hakan Kanık ve Sude Burcu; Seda ismini verirken Kaan Güvenilir, Kader Karakaya, Melisa Emirbayer ve Ecem Onaran "Yusuf" dedi. Büşra Yalçın ise hem Seda hem de Yusuf'un ismini verdi.