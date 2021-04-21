Survivor'da şok! Acun Ilıcalı açıkladı, yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu
Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Son derece hareketli dakikalara sahne olacak Survivor yeni bölümde Acil Durum Konseyi toplanıyor. Acun Ilıcalı'nın bir yarışmacının Survivor'a veda etmek zorunda kaldığını açıklamasıyla bütün yarışmacılar gözyaşlarına boğuluyor. Acun Ilıcalı'nın bu açıklaması heyecan yaratırken Survivor'dan ayrılacak ismin kim olduğu da merak ediliyor. İşte Survivor 75. bölüm fragmanı ve detaylar...
21 Nisan 2021, Çarşamba 23:42 Son Güncelleme:
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Survivor'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor'da ödül oyununun ardından ünlüler ve gönüllüler takımları acil durum konseyinde toplanıyor.
Konseyde konuşan Acun Ilıcalı'nın "Bugün itibariyle bir yarışmacımız Survivor'dan ayrılmak zorunda" sözlerinin ardından yarışmacılar gözyaşlarına boğuluyor.
Survivor'dan kim ayrılacak?
Survivor'da ünlüler takımından Merve Aydın geçtiğimiz günlerde oyun alanında parkurdaki engellere çarpmış ve kanlar içinde kalmıştı. Burnu kırılan Merve Aydın, Doktor Metin Kuş'un müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
Acun Ilıcalı, Merve Aydın'ın burnunda parçalı kırık olduğu dile getirmiş; yarışmadaki akıbetinin daha sonra belli olacağını söylemişti.
Survivor'da toplanan acil durum konseyinde, yarışmadan ayrıldığı açıklanan ismin ise Merve Aydın olacağı iddia edildi.
Yarışmanın yeni bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Öte yandan Acil Durum Konseyi'nde de hareketli dakikalar ekranlara gelecek.
İşte Survivor 75. yeni bölüm fragmanı