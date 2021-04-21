Magazin Survivor'da şok! Acun Ilıcalı açıkladı, yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da şok! Acun Ilıcalı açıkladı, yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu

Magazin

Survivor'da şok! Acun Ilıcalı açıkladı, yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu

Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Son derece hareketli dakikalara sahne olacak Survivor yeni bölümde Acil Durum Konseyi toplanıyor. Acun Ilıcalı'nın bir yarışmacının Survivor'a veda etmek zorunda kaldığını açıklamasıyla bütün yarışmacılar gözyaşlarına boğuluyor. Acun Ilıcalı'nın bu açıklaması heyecan yaratırken Survivor'dan ayrılacak ismin kim olduğu da merak ediliyor. İşte Survivor 75. bölüm fragmanı ve detaylar...

21 Nisan 2021, Çarşamba 23:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Survivor'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor'da ödül oyununun ardından ünlüler ve gönüllüler takımları acil durum konseyinde toplanıyor.

Konseyde konuşan Acun Ilıcalı'nın "Bugün itibariyle bir yarışmacımız Survivor'dan ayrılmak zorunda" sözlerinin ardından yarışmacılar gözyaşlarına boğuluyor.

Survivor'dan kim ayrılacak?

Survivor'da ünlüler takımından Merve Aydın geçtiğimiz günlerde oyun alanında parkurdaki engellere çarpmış ve kanlar içinde kalmıştı. Burnu kırılan Merve Aydın, Doktor Metin Kuş'un müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Acun Ilıcalı, Merve Aydın'ın burnunda parçalı kırık olduğu dile getirmiş; yarışmadaki akıbetinin daha sonra belli olacağını söylemişti.

Survivor'da toplanan acil durum konseyinde, yarışmadan ayrıldığı açıklanan ismin ise Merve Aydın olacağı iddia edildi.

Yarışmanın yeni bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Öte yandan Acil Durum Konseyi'nde de hareketli dakikalar ekranlara gelecek.

İşte Survivor 75. yeni bölüm fragmanı


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
21 Nisan 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Yetenekli Muzo
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Evlenince herkes karışmaya başladı
Mehmet Coşkundeniz
Elif Demirtaş Bilir
Camdaki Kız Nalan'ın gerçek hikayesini bir bilseniz!
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Doktor kim?
Gökçen Erdoğan
Suna Akyıldız
Açıklama sırası Ebru Gündeş'te
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
19 Nisan haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!
Öner Döşer
Şirin Sever
Tavşan Ralph’in bize 3.5 dakikada anlattığı
Şirin Sever
Funda Duru
Tüm zamanların en ikonik çiftleri
Funda Duru
Yasemin Candemir
Türkiye’de her 10 kişiden 9’unda D vitamini eksikliği var!
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Serdar Ortaç: Seçil benim için son durak