Survivor All Star'da kim elendi sorusu bu akşamki konseyle yanıt bulacaktı. Ünlüler takımından 3, gönüllüler takımından ise 1 ismin potada yer aldığı bilinirken adaya veda edecek isim oldukça merak ediliyordu. Heyecanla konseyde kimin eleneceği beklenirken şok haber Acun Ilıcalı'dan geldi.

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Haftanın ikinci ödül oyunu için takımlar karşı karşıya geldi. İlk oyunun kazananı gönüllüler olmuştu. İkinci ödül için iki taraf da nefes kesen bir mücadele sergiledi. Oyunun sonunda yarışmacıları bekleyen ise kızarmış tavuk bagetler oldu. Kadınlar yarışında kazanan ünlüler oldu ve tadım hakkını elde etti. Açık ara farkla ödülü alan ünlüler oldu.

KURALLAR DEĞİŞTİ

Konsey öncesi Acun Ilıcalı yarışmada değişen kuralları açıkladı:

Ilıcalı yayında Sürgün adasıyla ilgili sistemin değiştiğini belirtti. Ilıcalı, sürgün adasına ikişer kişi gidileceğini açıkladı.

AYCAN SURVİVOR'DAN AYRILDI

Survivor'da Barış, Birsen, Mert ve Berna adaylarından biri adaya veda edecekti. Ancak Survivor'ın zorlu şartlarına dayanamayan Aycan Yanaç'ın yarışmayı bırakması nedeniyle bu akşam eleme yapılmadı.

Ilıcalı, ''Bu akşam eleme olmayacak. Ben ümitli değilim demiştim. Aycan şartların zorluğuna dayanamayarak Survivor'a devam edemiyor. Aycan bugün itibariyle Survivor'da yok.'' dedi.

SURVİVOR SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

1. eleme adayı : Barış

2. eleme adayı : Birsen

3. eleme adayı : Evrim

4. eleme adayı : Mert