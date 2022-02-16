TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor’ın son bölümünde, eleme gecesi öncesinde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Önce ödül oyununda sandviç için ter döken yarışmacılar, sonrasında ise “Anlat Bakalım” etabında kek ödülü için hem yarıştı hem eğlendi. İşte Survivor All Star’da dün akşam (15 Şubat) yaşananlar ve ödül oyununu kazanan takım…

SURVİVOR’DA SON BÖLÜMDE KİM KAZANDI?

Survivor’da dün akşam ünlüler ve gönüllüler takımı ödül oyunu için parkura çıktı. Hem birbirleriyle hem de açlıkla mücadele eden yarışmacılar sandviç ödülü için kıyasıya bir mücadele sergiledi.

Her iki takımın da tüm gücüyle yarıştığı zorlu mücadelenin ardından ödül oyununu ünlüler takımı kazandı ve sandviçleri yiyerek açlıklarını gidermeyi başardı.

ANLAT BAKALIM’I KİM KAZANDI?

Ödül oyununun ardından kek ödüllü “Anlat Bakalım” etabına geçildi. Eğlence ve kahkaha dolu dakikaların ardından bu etabın da kazananı ünlüler takımı oldu ve yarışmacılar sandviçlerin ardından kekleri yedi.



