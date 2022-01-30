Survivor’da sürgün adasına giden isim belli oldu

Son olarak All Star'a veda eden isim Ünlüler takımından Ayşıl olmuştu. Yeni bölüm ile birlikte konseyde yapılan oylama sonucu sürgün adasına kimin gittiği belli oldu.

SURVİVOR'DA ÖDÜL VE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2022 sezonunda haftanın ilk ödül ve dokunulmazlık oyunu oynandı. İlk olarak her iki takımın kadınları yarıştı. Ardından ise her iki takımın erkekleri mücadele etti. Survivor'da erkekler mücadelesinde ise Ünlüler kazandı.

SURVİVOR KADINLAR - ERKEKLER MÜCADELESİNDE HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da kadınlar mücadelesinde Gönüllüler kazandı. Gönüllüler takımının avantajı, Ünlüler takımında erkeklerin kazanmasıyla yok oldu. Her iki takımda eşit duruma düştü.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da zorlu geçen dokunulmazlık oyununu her iki takımın en iyi yarışmacılarının mücadelesi sonunda Gönüllüler takımı kazandı.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2022'de 29 Ocak 2022 Cumartesi akşamı oynanan haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandığı için Ünlüler takımından haftanın ilk eleme adayı seçildi. Açık oylama sonucu sürgün adasına giden isim Barış Murat Yağcı oldu.