Magazin Survivor’da sürgün adasına kim gitti? 8 Şubat dokunulmazlık oyununu kim kazandı

Survivor’da sürgün adasına kim gitti? 8 Şubat dokunulmazlık oyununu kim kazandı

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Survivor’da sürgün adasına kim gitti? 8 Şubat dokunulmazlık oyununu kim kazandı

Survivor 2022 All Star'da eleme adayları ve ödül oyunu sonuçları araştırılıyor. Günlerdir eleme adaylarının belirlendiği oyunlarla ekrana gelen Survivor 2022 All Star'da Gönüllüler takımı ile Ünlüler takımı bu akşam ödül oyunu için karşı karşıya geldi. TV8 ekranlarında yayınlanan fenomen yarışmada ödül oyununu kimin kazandığı ve sürgün adasına kimin gittiği merak ediliyor. 8 Şubat Ödül oyununu hangi takım kazandı, ödül ne oldu?

08 Şubat 2022, Salı 23:58 Son Güncelleme:
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Survivor All Star’da heyecan hız kesmeden devam ediyor. TV8 ekranlarının fenomen yarışmasında geçtiğimiz hafta Aycan’ın adadan ayrılması nedeniyle eleme yapılmamıştı. 7 Şubat akşamı oynanan dokunulmazlık oyununun sonunda iki yarışmacı sürgün adasına giderken, bu haftanın eleme adayları ile birlikte önceki haftanın eleme adayları birleşti ve toplamda 8 yarışmacı eleme potasında yer aldı.

Sürgün adasına kim gitti? Survivor 2022 yarışmasında ünlüler ve gönüllüler son dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Su içinde oynanan zorlu parkurda gönüllüler ikinci kez eleme adayı çıkarmamak için kıyasıya yarışırken ünlüler ise son eleme adayını çıkarmak istemiyor. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? Sürgün adasına kim gitti?

SURVİVOR 8 ŞUBAT ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Ünlüler ve gönüllüler, peş peşe 3 dokunulmazlık yarışı ardından tüm yorgunluklarını salı akşamı gerçekleşen ödül oyununu kazanarak atma taraftarı. Haftanın ödülü ise Gaziantep'ten gelen baklavalar ve su böreği oldu. Kadınlarda kazanan ünlüler olurken erkeklerde ise gönüllüler oyunu aldı ve mücadele uzatmalara gitti. Başa baş mücadelenin kazananı gönüllüler takımı oldu.


7 ŞUBAT SURVİVOR’DA SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Ünlüler takımı bir ada konseyi için daha toplanırken, Parviz ve Elif performans birincileri oldu ve bireysel dokunulmazlığı da elde etti. Takım içinde yapılan oylamanın ardından en çok oyu alan isim Gizem olurken, 4. Eleme adayını ise performans birincisi olan Elif belirledi. Elif’in Sercan’ın ismini söylemesiyle bu hafta sürgün adasına giden dördüncü isim de belli oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor All Star 7 Şubat eleme adayı belli oldu. 

Survivor'da bu haftanın 3. eleme adayı Gizem oldu. 

Survivor All Star'da haftanın 4. eleme adayını Ünlüler takımından bireysel dokunulmazlığı elde eden Elif seçti. Survivor 4. eleme adayı Sercan oldu.

Survivor 2022'de bu hafta eleme adayı olarak belirlenen 8 isim oldu. Bu isimler Barış, Birsen, Mert, Evrim, Furkan, Bora, Gizem ve Sercan oldu. 

Survivor'da elenen isim 9 Şubat yani yarın belli olacak. 

SURVİVOR’DA ELEME GECESİ NE ZAMAN?

Survivor’da eleme çarşamba akşamları gerçekleşiyor. Oldukça hararetli tartışmaların yaşandığı eleme gecesinde eleme potasında olan ve en az oyu alan bir isim yarışmaya veda ediyor. Bu haftanın eleme gecesi 9 Şubat Çarşamba akşamı gerçekleşecek ve Birsen, Mert, Barış, Evrim, Bora, Furkan, Sercan ve Gizem arasından bir yarışmacı adaya veda edecek.

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