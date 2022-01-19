Survivor 2022 All Star'da ilk haftanın son dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları su üzerinde kurulan zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda yapılan oylamada ise bir kişi hem eleme adayı oldu hem de Birsen, Gizem ve Sercan'dan sonra sürgün kampına giden 4. isim oldu.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kıran kırana mücadelelerin yaşandığı Survivor 2022’de haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ile gönüllüler, 4. dokunulmazlık oyununda zorlu bir su parkurunda karşılaştı. İki takım da dokunulmazlığı kazanarak konseyi rahat geçirmek istiyordu. Dokunulmazlık oyununda yarışmacılar hızlı olmaları, dengede kalmaları, engelleri iyi geçmek için çaba gösterdi. Nefes kesen karşılaşmaları ekrana geldiği oyunda ilk turda kadın yarışmacılar karşılaştı.

Kıyasıya mücadelede kazanan 8-5 skorla ünlüler oldu. Erkek yarışmacılar da kazanan ise 8-4 skorla ünlüler oldu. Böylece ünlüler, son dokunulmazlık oyununu kazandı.

SÜRGÜN KAMPINA KİM GİTTİ?

Survivor'da son dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında ada konseyinde oylama yapıldı.

Oylama sonucuna göre eleme adayı olacak ve sürgün kampına gidecek isim belli oldu. Survivor gönüllüler takımında sürgün kampına giden yarışmacı Hikmet Tuğsuz oldu.