Magazin Survivor'da takımlar birbirine girdi! Birsen baygınlık geçirdi

Survivor'da takımlar birbirine girdi! Birsen baygınlık geçirdi

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Survivor'da takımlar birbirine girdi! Birsen baygınlık geçirdi

Survivor 2022 heyecan dolu yeni bölümüyle ekranda. Kavga üstüne kavganın yaşandığı parkurda Birsen Bekgöz bayıldı. Ardından Ünlüler takımından Sema ve Nagihan, Berna'nın üzerine yürüdü.

05 Şubat 2022, Cumartesi 22:07 Son Güncelleme:
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Survivor 15. Bölümde takımlar birbirine girdi. Nagihan Karadere, Berna Kekliker'in üzerine yürüdü. Araya diğer yarışmacıların girmesi bile Nagihan'ı durduramadı. 'Seni Yolarım' diyerek üstüne yürüdüğü Survivor Berna'nın etini sıkan Karadere, 'Benim diyen erkeği bile paket edebilecek kadınlarız. Çok defa da yaptım. Bir tane çakıyorum ağzına, yapıştırıyorum' sözleriyle konseye damga vurdu.

'Bir daha dokunursan sana şovu göstereceğim'

Survivor Berna ise Nagihan'ın bu sözlerine, 'Nagihan bir daha bana dokunursan o zaman sana şovun ne olduğunu göstereceğim' diyerek meydan okudu.

Birsen Bekgöz bayıldı!

Sürgün adasına iki kez giden yarışmacı Survivor Birsen Bekgöz ise parkurda bayıldı.

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