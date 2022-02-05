Survivor 15. Bölümde takımlar birbirine girdi. Nagihan Karadere, Berna Kekliker'in üzerine yürüdü. Araya diğer yarışmacıların girmesi bile Nagihan'ı durduramadı. 'Seni Yolarım' diyerek üstüne yürüdüğü Survivor Berna'nın etini sıkan Karadere, 'Benim diyen erkeği bile paket edebilecek kadınlarız. Çok defa da yaptım. Bir tane çakıyorum ağzına, yapıştırıyorum' sözleriyle konseye damga vurdu.

'Bir daha dokunursan sana şovu göstereceğim'

Survivor Berna ise Nagihan'ın bu sözlerine, 'Nagihan bir daha bana dokunursan o zaman sana şovun ne olduğunu göstereceğim' diyerek meydan okudu.

Sürgün adasına iki kez giden yarışmacı Survivor Birsen Bekgöz ise parkurda bayıldı.