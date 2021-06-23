Magazin Survivor'da yarı finale kim çıktı? 23 Haziran Survivor 2021 yarı final yarışmacısı kim oldu?
  • Haberler
  • Magazin Haberleri
  • Survivor'da yarı finale kim çıktı? 23 Haziran Survivor 2021 yarı final yarışmacısı kim oldu?

Survivor'da yarı finale kim çıktı? 23 Haziran Survivor 2021 yarı final yarışmacısı kim oldu?

Magazin

Survivor'da yarı finale kim çıktı? 23 Haziran Survivor 2021 yarı final yarışmacısı kim oldu?

Survivor 2021 ünlüler gönüllüler tüm hızıyla devam ediyor. Büyük finale çok az zaman kala heyecan dorukta. Survivor 2021’de bu akşam yarı finalin ikinci koltuğunu garantileyen isim belli olacak. İşte detaylar...

23 Haziran 2021, Çarşamba 22:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İlgiyle izlenen yarışma programı Survivor'da heyecan dorukta. Yarı final için Ayşe, Poyraz ve Aleyna birbirleriyle kıyasıya mücadele ediyor. Peki, Survivor’da yarı finale kim kaldı? İşte Survivor’da İstanbul’a gitmeyi garantileyen yarı final için mücadele edecek olan ikinci isim hakkında detaylar…

Survivor finaline sayılı günler kala İsmail, Poyraz, Aleyna ve Ayşe isimlerini finalist olarak son dörtlüye yazdırmayı başardı.

Survivor'da yarı finaline çıkan ilk isim kırmızı takımdan İsmail Balaban olmuştu. Survivor yarı finalini 1 kişi bugün oynanacak oyunda garantileyecek.

Survivor 2021 yarı finali 24 Haziran 2021 Perşembe akşamı oynanacak. Survivor 2021 büyük finali ise 25 Haziran 2021 Cuma günü gerçekleşecek.

SURVİVOR YARI FİNALE KİM KALDI?

Survivor’da Ayşe, Poyraz ve Aleyna yarı finalde İsmail’in yanına çıkmak için mücadele ediyor. Kıyasıya oyunun sonunda finale çıkan isimler Ayşe ve Aleyna oldu. Ayşe ve Aleyna arasındaki mücadele devam ediyor.

İlgili Haberler
Ayşe Yüksel kimdir? Survivor Ayşe Yüksel, kaç yaşında, nereli, hayatı ve mesleğiAleyna Kalaycıoğlu kimdir? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu hayatı ve mesleği


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
Temmuz ayı burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Kardeşler
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Her şeyi sorguluyor beni bıktırıyor
Mehmet Coşkundeniz
Hande Kazanova
21 Haziran haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Yazın keyfini çıkarmaya hazır mısınız?
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Mevlana'nın hayatı dizi oluyor
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Baba olmanın hakkını veren herkesin günü
Şirin Sever
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Ya yara ya kahraman tüm babişkoların 'Babalar Günü' kutlu olsun
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Kürtaj bir korunma yöntemi değildir
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Paylaştığı fotoğraflarla göz kamaştıran ünlü modeli makyajsız görenler tanıyamadı