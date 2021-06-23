Survivor'da yarı finale kim çıktı? 23 Haziran Survivor 2021 yarı final yarışmacısı kim oldu?
Survivor 2021 ünlüler gönüllüler tüm hızıyla devam ediyor. Büyük finale çok az zaman kala heyecan dorukta. Survivor 2021’de bu akşam yarı finalin ikinci koltuğunu garantileyen isim belli olacak. İşte detaylar...
23 Haziran 2021, Çarşamba 22:50 Son Güncelleme:
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İlgiyle izlenen yarışma programı Survivor'da heyecan dorukta. Yarı final için Ayşe, Poyraz ve Aleyna birbirleriyle kıyasıya mücadele ediyor. Peki, Survivor’da yarı finale kim kaldı? İşte Survivor’da İstanbul’a gitmeyi garantileyen yarı final için mücadele edecek olan ikinci isim hakkında detaylar…
Survivor finaline sayılı günler kala İsmail, Poyraz, Aleyna ve Ayşe isimlerini finalist olarak son dörtlüye yazdırmayı başardı.
Survivor'da yarı finaline çıkan ilk isim kırmızı takımdan İsmail Balaban olmuştu. Survivor yarı finalini 1 kişi bugün oynanacak oyunda garantileyecek.
Survivor 2021 yarı finali 24 Haziran 2021 Perşembe akşamı oynanacak. Survivor 2021 büyük finali ise 25 Haziran 2021 Cuma günü gerçekleşecek.
SURVİVOR YARI FİNALE KİM KALDI?
Survivor’da Ayşe, Poyraz ve Aleyna yarı finalde İsmail’in yanına çıkmak için mücadele ediyor. Kıyasıya oyunun sonunda finale çıkan isimler Ayşe ve Aleyna oldu. Ayşe ve Aleyna arasındaki mücadele devam ediyor.