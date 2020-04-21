Magazin Survivor’da yarışan Barış ve Yasin’e seslendi: Kavga edecekseniz hakkını verin

Survivor’da yarışan Barış ve Yasin’e seslendi: Kavga edecekseniz hakkını verin

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Survivor’da yarışan Barış ve Yasin’e seslendi: Kavga edecekseniz hakkını verin

Pascal Nouma, yaptığı paylaşımla Survivor’da yarışan Barış ve Yasin’e seslendi: Milleti meşgul etmeyin, kavga edecekseniz hakkını verin.

21 Nisan 2020, Salı 19:40 Son Güncelleme:
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Survivor 2020'nin 20 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde Barış ve Yasin arasındaki kavga bölüme damgasını vurdu. İki yarışmacı villa ödülü oyunu sırasında bir anda birbirine girdi. Barış'ın ünlüler takımından Mert Öcal'a karşı kaybettiği sayı sonrası, oyun sırasında zaten tartışma yaşayan ikili bu kez sinirlerine hakim olamadı.Bir hayli sinirlenen iki yarışmacı, itiş kakış esnasında sert müdahalelerde bulundu.

"Hakkını verin"

Pascal Nouma bu kavgayla ilgili bir paylaşım yaptı. Instagram hesabından kavgaya ait bir fotoğrafı paylaşan Nouma "Milleti meşgul etmeyin, kavga edecekseniz hakkını verin." dedi.

https://www.instagram.com/p/B_Pr5qhjtxU/?utm_source=ig_web_copy_link

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