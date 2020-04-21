Survivor 2020'de Barış ve Yasin'in kavgası çok konuşulmuştu. İzleyenler Survivor'da Yasin ve Barış diskalifiye mi edildi? diye merak ediyor. Konseyde karar verildi. İşte yarışmaya dair merak edilenler.

İşte konu hakkında Acun Ilıcalı'nın açıklamaları:

''Olmaması gereken şeyler oldu. Yapılan hareket bizim müsamaha yapma şansımız olan hareket değil. Bunlar programımızda olsun istemiyoruz. Fitili ateşleyen Yasin'dir. Yarışmacı kaybetmek istemiyoruz. Bu her Survivor'da olmuştur. Mümkün olduğu derecede size destek olacağım. Ama bu şu demek değil. Bu olayınm kayıtsız kalması inan yarın her şeyi görebiliriz. Buradaki konu ani tansiyon düşmesi çok güzel. Ama yaptırım yapmak zorundayız.Sizin de kendinizi kaybettiğiniz için bir yaptırım görmek zorundasınız. Barış ve Yasin bundan sonra takımınızın kazandığı 3 ödülden yararlanamayacaksınız.''

Yunus Emre'ye uyarı

Öte yandan Acun Ilıcalı, konseyde Yunus Emre'yi de uyardı. 'Kemikleri atarız' diyen Yunus Emre'ye Acun Ilıcalı tepki gösterdi ve 'Ben seni uyarmış olayım' dedi.







