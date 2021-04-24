Vedanın ardından takımda neler değişir?

Batuhan ve İsmail halkın ne düşüneceğini çok önemsiyorlardı, ona göre hareket ediyorlardı. Bir noktadan sonra içlerindeki bireysel hırslara yenilecekler, tartışmalar başlayacak. Eğer Merve geri dönerse takımın çok iyiye gideceğini düşünüyorum. Tartışmalar büyüyecek çünkü bireyselleşmeler ortaya çıkacak.

Survivor için favori ismin kim?

İnşallah bizim takımdan çıkar, inşallah Merve Aydın olur. Son dörde Poyraz, Merve, Batuhan ve Aleyna Kalaycıoğlu kalır diye düşünüyorum.

Survivor'dan sonra neler yapmayı planlıyorsun?

Anne evimi özledim, gideyim anneme sarılayım. Artık kendim açımdan bir eşik aştığımı düşünüyorum. Onu sevdiğimi bütün Türkiye'ye söylemem beni gerçekten mutlu etti.

Poyraz'a 'gözlüklü kolej çocuğu' dediğin için aranızda gerginlik oldu. Bunun üzerine Poyraz, Survivor'ı iki hafta kaldıramadığını söyledi. Sence Survivor sana ağır mı geldi?

yarışma sonrası görüşeceğim insanlar arasında Poyraz, Dora, Reşat, Hanzade kesinlikle varlar. Oytun alanlarında diyaloglarımız çok oldu, kafalarımız çok uyan insanlarız. O anki gerilimle söylenmiş laflardı.

Gönüllüler takımıyla sürekli tartışma yaşanmasının temel sebebi nedir?

SMS birincisi olduğum zaman kendi takımımdan memnun olmayanlar vardı ama gönüllüler takımı beni alkışladı. Problem yaşayıp ceza aldığımda hepsinin gözyaşı döktüğünü gördüm.

Murat Ceylan, gönüllüler takımıyla aranızda çıkan olaya müdahale edince ona da tepki gösterdin. Acun Bey sana iki seçenek sundu, bir hafta düşünme süresi verildi. Neler hissettin?

Murat Ceylan'ın sanki bana bağırdığını algıladım. Kendisinden yaş olarak da büyük olduğum için o an gözümde sunuculuktan çıkıp Murat-Çağrı durumuna girdi. Aşırı bir tepki göstermişim. Acun Bey'in 'gitmen beni mutlu eder' söyleminden sonra elektrik kesmiş gibi oldum. Elim ayağım uyuştu, ne yapacağımı bilemedim. Kalmak da çok istiyordum...

"Anlık tepki veren bir insanım. Herhalde ilk defa orada sakin kalıp süre istedim. O gece çok ağladım. Sağ olsun Doğan Keser çok destek oldu, sabaha kadar oturduk. Destek olmayanlar da oldu, başka türlü yönlendirmeye çalışanlar da oldu. Hatırlıyorum; 'Çok ağır konuştu, nasıl kaldıracaksın bunu?' diyenler oldu."

Acun Bey konseyde sakatlandığın için Survivor'a devam edemeyeceğini söylediğinde neler hissetin?

Metin abiyle konuştuk, 'biraz kötü, pazartesi sonuçlar gelecek' demişti. Açıkçası Merve Aydın olabilir diye düşündük, burnunda parçalı kırık olduğu söylenmişti. Merve için üzülürken ben söylendiğimde tabii ki çok şaşırdım...

"Gerçekten burada çok güzel insanlarla tanıştım. Acun Bey'in konseyde söylediklerinden dolayı annem çok mutlu olacaktır. Çok sever Acun Bey'i, 'Acun Firarda'dan beri izler. Anemin artık konuşurken gülen bir Çağrı görmek istediğini düşünüyorum."











