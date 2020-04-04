'Survivor Panorama' programında, 'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de yaşananları değerlendiren Hakan Hatipoğlu, canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hakan Hatipoğlu, gönüllüler takımında elenen Ceyhun Uzun ve Burak Yurdugör ile sakatlık nedeniyle diskalifiye olan Meryem Kasap'ın halen adada olduğunu söyledi.

"Dışarıda bir takım daha var"

Survivor'da susarsan binersin uçağa, gelirsin İstanbul'a. Şimdi onu da yapamayacaklar, orada kalmak zorundalar. Bir Survior da dışarıdakilerden çekilir. Ceyhun abi var, Meryem var, Burak var. Tayfun ve İlayda, bizimle beraber geldiler. Son dakika, apar topar gelebildiler. Dışarıda bir takım daha var. Acun abi (Ilıcalı) şu an istese elenenlerle ile devam edenleri yarıştırabilir. Bilmeyenler için söyleyeyim, Dominik de hava sahasını kapandığı için şu an oradan bir yarışmacının buraya gelmesi mümkün değil.

Acun ılıcalı açıklama yapmıştı

Geçtiğimiz günlerde 'Survivor Ekstra' programına telefonla bağlanan Acun Ilıcalı, "Survivor çekimleri için Dominik'te belli bir alanda yaşıyoruz. Bizim bulunduğumuz alanda salgın şu anda yok. Burası milli park alanı, dışarıdan ve içeriden giriş yok. Bu bölgeye iki güvenlik alanından geçerek girip çıkılabiliyor. Bildiğimiz kadarıyla virüs taşımıyoruz. Son derece dikkatliyiz ve bütün önlemleri aldık. Şu anda Dominik'e giriş çıkışlar kapatıldı" demişti.

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