Yunanistan'ın Acun Ilıcalı'sı olarak anılan Sakis Tanimanidis eşi Christina Bompa Tanimanides ile Türkiye’nin kültür turizminde başrol oyuncusu Kapadokya'da tatil yapıyor.

Kapadokya'nın sembolü balon Balonlara binen çift, romantik karelerini de sosyal medya hesaplarından yayınlıyor.

40'tan fazla ülke gezen Sakis Tanimanidis'in Instagram hesabında 500 bin takipçisi bulunuyor.

SAKIS TANIMANIDIS KİMDİR?

Sakis Tanimanidis, 30 Nisan 1981'de Selanik'te dünyaya geldi. Üniversite Öğrenimini Amerika'da gerçekleştiren Tanimanidis, Yunanistan'da kendi yapım şirketini kurdu.

Dünyadaki 40'tan fazla ülkeyi ve buradaki deneyimlerini işlerinde de kullandı.

Tanimanidis, TV sunuculuğunun yanı sıra bazı programların yapımcılığını üstlendi.



