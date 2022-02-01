Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesi, TBMM Başkanlığı'na ulaştı. Söz konusu beyannamenin onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla verilen kanun teklifi, Dışişleri Komisyonu'na havale edildi. Beyannameyle Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi amaçlanıyor.

'Şuşa Beyannamesi', Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 15 Haziran 2021'de Azerbaycan'ın Şuşa kentinde imzalanmıştı. Ortak beyanname ile birlikte Azerbaycan ve Türkiye hem askeri hem de savunma alanında ortak iş birliği içerisinde hareket edebilecek.

AKAR: SUŞA BEYANNAMESİ YOLUMUZU BELİRLEYİCİ BİR BELGE

Bakan Akar ve Hasanov, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Akar, "Değerli can kardeşim" diye hitap ettiği Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'u Türkiye'de misafir etmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "İkili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'in çizdikleri çerçeve kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Şuşa Beyannamesi'nin önemine değinen Akar, "Şuşa Beyannamesi yolumuzu, stratejimizi belirleyici bir belge. Bu belge istikametinde yaptığımız çalışmalar var. Askeri eğitim, iş birliği konularındaki çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalarla birlikte savunma sanayi, silahlı kuvvetlerimizin donanımı konusunda neler yapabileceğimizi de karşılıklı görüşmelerle belirliyoruz. Bu konularda da önemli adımlar attık, atmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ordusunun 44 gün süren 'Vatan muharebesi' ile işgal altındaki topraklarını geri aldığını hatırlatan Akar, şöyle konuştu:

"Özellikle Karabağ'da yoğun bir çalışma var. Tarımdan, hayvancılığa, endüstriden, yollara kadar yoğun çalışma, yapılaşma var. Bu konuda da karşılıklı görüşmeler yoluyla ilerlemelerin nasıl olacağını, bunun savunma ve güvenliğe yansımalarını da değerlendirdik. Önemli konulardan biri de; Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Aliyev'in görüşmelerinin ardından Ermenistan'a uzatılan bir barış eli var. Bu barış elinin değerlendirilmesini bekliyor, temenni ediyoruz. Bu sayede sadece Azerbaycan-Ermenistan veya Ermenistan-Türkiye değil bütün Kafkasya'da barışın, huzurun buna bağlı olarak da refahın hakim olması için gayret gösteriyoruz."

Azerbaycan ordusu ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin güçlenmesine yönelik gösterdikleri gayrete vurgu yapan Akar, "Bunun başka ülkelere karşı tehdit olmadığının bilinmesini istiyorum. Silahlı kuvvetlerimizin gelişmesi, ülkelerimizin ve milletimizin savunmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaptığımız çalışmalarla ordularımızın her geçen gün daha ileri gitmesinden de büyük memnuniyet duyuyoruz. 'İki devlet tek millet' olan Azerbaycan ve Türkiye'nin Kafkasya'ya barış ve huzurun gelmesi için elinden gelen gayreti gösterdiğini herkes görüyor. Temennimiz bir an önce barışa, huzura kavuşarak herkesin güven ve refah içinde yaşamını sürdürmesidir" ifadelerini kullandı.

'TSK'NIN AZERBAYCAN'A BÜYÜK DESTEĞİ VAR'

Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ise gösterdiği misafirperverlikten dolayı Bakan Akar'a teşekkür etti. Gerçekleştirdikleri görüşmelerde bölgedeki askeri ve siyasi durumu müzakere ettiklerini ifade eden Hasanov, "Ortak faaliyetlerimizin istikametlerini belirledik. Azerbaycan ve Türk silahlı kuvvetlerinin planlı şekilde hayata geçirdiği faaliyetleri müzakere ettik" dedi.

44 gün süren 'Vatan Muharebesi' sonrasında yapacakları çok işlerinin olduğunu belirten Hasanov, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Azerbaycan ordusunun yapısında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ordu yapısına benzer reformlar yapıyoruz. Bu yönde TSKnın Azerbaycana büyük desteği var. Bu konuda da büyük yol kat ettik. Milli Savunma Bakanına bir kez daha teşekkür ediyorum, tüm konularda bize destek veriyor. Kısa zamanda Azerbaycan ordusunun savaş yeteneğini artıracağından ve tüm uygulamaları hayata geçirerek TSK ile birlikte faaliyete hazır olacağından eminim" ifadelerini kullandı.

DHA