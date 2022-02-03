Siyaset Şuşa Beyannamesi, Meclis'te kabul edildi

Şuşa Beyannamesi, Meclis'te kabul edildi

Siyaset

Şuşa Beyannamesi, Meclis'te kabul edildi

Türkiye  ile Azerbaycan ilişkilerinin müttefiklik düzeyine çıkarılmasını öngören 'Şuşa Beyannamesi'  TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

03 Şubat 2022, Perşembe 23:30 Son Güncelleme:
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TBMM Genel Kurulu’nda, Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesi görüşülerek kabul edildi. Beyannameyle Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi amaçlanıyor. 

Türkiye ve Azerbaycan'ı birleştiren Zengezur koridorunun açılması ve Nahçıvan- Kars demir yolunun inşasının, ilişkilerin yoğunlaştırılmasına katkı sağlayacağı hedefleniyor. Türkiye ve Azerbaycan'ın, bölgesel, küresel güvenlik ve istikrar meselelerinin çözümlenmesi yönünde ortak çaba gösterecekleri, taraflardan herhangi birinin bağımsızlığına veya toprak bütünlüğüne üçüncü bir devletçe tehdit ve saldırı halinde tarafların, birbirine gerekli yardımı yapmaları hedefleniyor. Özellikle terör, organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı göçe karşı mücadelede ortak çaba ve iş birliğinin genişletilmesi amaçlanıyor. 

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)

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