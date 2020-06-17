Çay saatinin vazgeçilmezi: Susamlı kurabiye tarifi
Çay saatlerinin vazgeçilmezi olan susamlı kurabiye tarifi, misafirleriniz de çok seveceği bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için susamlı kurabiye tarifi arıyorsanız "Susamlı kurabiye tarifi, susamlı kurabiye nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
17 Haziran 2020, Çarşamba 17:26 Son Güncelleme:
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Tadına bayılacağınız, ağızda dağılan bir tarif arıyorsanız susamlı kurabiye tarifi tam size göre. Sevdiklerinize hazırlamak için susamlı kurabiye tarifi arıyor ya da susamlı kurabiye nasıl yapılır merak ediyorsanız "Susamlı kurabiye tarifi, susamlı kurabiye nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
Susamlı kurabiye tarifi
Susamlı kurabiye malzemeleri
- 125 gram tereyağı
- 1 çay bardağı yoğurt
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 tane yumurta sarısı
- 1 paket kabartma tozu
- 1 tatlı kaşığı şeker
- 1 çay kaşığı tuz
- Alabildiği kadar un
Üzeri için:
- 1 adet yumurtanın beyazı
- 1 avuç susam
Bütün malzemeleri kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun. Ceviz büyüklüğünde kopardığınız hamurlara simit şeklini verin. Daha sonra yumurta akı ve susama batırıp fırın tepsiye dizin. Önceden ısınmış olan fırında 180 derecede pişirin.