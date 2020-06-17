Çay saatinin vazgeçilmezi: Susamlı kurabiye tarifi

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Susamlı kurabiye tarifi

Susamlı kurabiye malzemeleri

125 gram tereyağı

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 tane yumurta sarısı

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

Alabildiği kadar un

Üzeri için:

1 adet yumurtanın beyazı

1 avuç susam

Susamlı kurabiye yapılışı

Bütün malzemeleri kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun. Ceviz büyüklüğünde kopardığınız hamurlara simit şeklini verin. Daha sonra yumurta akı ve susama batırıp fırın tepsiye dizin. Önceden ısınmış olan fırında 180 derecede pişirin.



