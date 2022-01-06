7'den 70'e herkesin severek yiyeceği susamlı simit poğaça tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir tarif. Günün her saati yiyebileceğiniz susamlı simit poğaça tarifi, mayalı hamurla yapabileceğiniz bir lezzet. Peki, susamlı simit poğaça nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız susmalı simit poğaça tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

SUSAMLI SİMİT POĞAÇA TARİFİ

Susamlı simit poğaça malzemeler

Hamuru için;

1 su bardağı ılık süt (200 ml)

1 su bardağı ılık su (200 ml)

1 çay bardağı sıvı yağ (125 ml)

1 paket instant maya

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet yumurta

5 su bardağı un

İçi için;

Kaşar peyniri

Üzeri için;

6 yemek kaşığı üzüm pekmezi

Yarım çay bardağı su (60 ml)

Kavrulmuş susam

SUSAMLI SİMİT POĞAÇA YAPILIŞI

Hamur için yoğurma kabına ılık süt, ılık su, yumurta, sıvı yağ ve tuzu alarak güzelce karıştırın.

Unun bir kısmını, instant maya ve toz şekeri de ekleyerek hamuru sptatula ile karıştırın.

Ardından yavaş yavaş unu ekleyerek yoğurmaya başlayın.

Kıvam alan hamuru unlanan tezgaha alıp toparlayın. Kıvamından dolayı hamur tezgaha yapışacaktır, hamur kazıyıcı ile rahatça toparlayabilirsiniz.

Hamuru tekrar yoğurma kabına alıp streçleyin. Temiz bir bez örterek 45 dakika kadar mayalanmaya bırakın.

İç harcı için kaşar peyniri küçük küpler halinde doğrayın.

Sürenin sonunda mayalanan hamuru tezgaha alın ve tekrar toparlayın.

Hazır olan hamuru eşit parçalara bölüp el ile beze haline getirin ve temiz bir bez üzerine alın.

Üzeri için karıştırma kabına pekmez ve suyu alarak karıştırın.

Bezelerin bir tanesini alıp el ile genişletin. Ortasına kaşar peyniri koyarak hamuru yuvarlayarak şekil verin. Hamuru bitinceye kadar bu işlemleri tekrarlayın.

Şekil verme işleminden sonra poğaçaları önce pekmezli karışıma ardından kavrulmuş susama batırın ve pişirme kağıdı serili fırın tepsisine yerleştirin. Diğer hamurların içinde aynı işlemleri tekrarlayın.

Son olarak poğaçaların üzerine çizikler atın ve önceden ısıtılmış 180° alt üst fansız fırında 30 dakika kadar pişmeye bırakın.



