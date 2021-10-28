Susamsız simit tarifi: Susamsız Rize simidi nasıl yapılır? İşte malzemeleri, yapılışı ve tarifi
Susamsız simit tarifi, yapılışının kolaylığı ve eşsiz lezzeti nedeniyle hem damağına hem de zamanına önem verenler tarafından araştırılıyor. Karadeniz bölgesine has susamsız simit halk arasında ‘Kel simit’ olarak da biliniyor oldukça da rağbet görüyor. Peki, Susamsız Rize simidi nasıl yapılır? İşte, susamsız simit malzemeleri, yapılışı ve tarifi…
28 Ekim 2021, Perşembe 12:14 Son Güncelleme:
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Susamsız simit, Karadeniz mutfağının özel tariflerinden biri ve en çok Rize ve Giresun bölgelerinde tüketiliyor. İşte, hem pratik, hem de her evde bulunabilecek malzemelerle hazırlanan susamsız simit tarifi ve yapılışı…
SUSAMSIZ SİMİT NASIL YAPILIR?
SUSAMSIZ SİMİT MALZEMELERİ
- 3 su bardağı un
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Yarım çay bardağı pekmez
- Ilık su
SUSAMSIZ SİMİT YAPILIŞI
- Un ve tuz simidin hamurunu yoğuracağınız genişçe bir kaba koyun.
- Un ve tuzun üzerinde yavaş yavaş ılık suyu ekleyin.
- Susamsız simidin hamurunun diğer poğaça hamurlarından biraz daha sert olması gerekiyor. Bu nedenle suyu yavaş yavaş ekleyin ve sert bir hamur elde edene kadar yoğurun.
- Yoğurduğunuz hamurunun üzerini ince bir bez ile kapatın ve yarım saat dinlendirmeye bırakın.
- Derin bir tencereye 1 litre kadar su koyun ve kaynatın.
- Kaynayan suyun içinde simitleri teker teker atarak haşlayın.
- Ayrı bir kabın içinde ise yine 1 litre suyun içine, yarım çay bardağı pekmezi koyup karıştırın.
- Haşlanan simitleri bu pekmezli soğuk suyun içine atın.
- Pekmezli sudan çıkardığınız simitleri, yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin.
- Önceden ısıtılmış olan 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
Afiyet olsun.