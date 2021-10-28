Susamsız simit, Karadeniz mutfağının özel tariflerinden biri ve en çok Rize ve Giresun bölgelerinde tüketiliyor. İşte, hem pratik, hem de her evde bulunabilecek malzemelerle hazırlanan susamsız simit tarifi ve yapılışı…

SUSAMSIZ SİMİT NASIL YAPILIR?

SUSAMSIZ SİMİT MALZEMELERİ

3 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay bardağı pekmez

Ilık su

SUSAMSIZ SİMİT YAPILIŞI

Un ve tuz simidin hamurunu yoğuracağınız genişçe bir kaba koyun.

Un ve tuzun üzerinde yavaş yavaş ılık suyu ekleyin.

Susamsız simidin hamurunun diğer poğaça hamurlarından biraz daha sert olması gerekiyor. Bu nedenle suyu yavaş yavaş ekleyin ve sert bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Yoğurduğunuz hamurunun üzerini ince bir bez ile kapatın ve yarım saat dinlendirmeye bırakın.

Derin bir tencereye 1 litre kadar su koyun ve kaynatın.

Kaynayan suyun içinde simitleri teker teker atarak haşlayın.

Ayrı bir kabın içinde ise yine 1 litre suyun içine, yarım çay bardağı pekmezi koyup karıştırın.

Haşlanan simitleri bu pekmezli soğuk suyun içine atın.

Pekmezli sudan çıkardığınız simitleri, yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış olan 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.