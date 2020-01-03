Susayan koalanın bisikletli yardımına koştu

Bir bisikletlinin yol ortasında susuz kalan koalaya yardım ettiği anlar, sosyal medyada yayınlandı. Hava sıcaklığının 42 dereceyi gösterdiği Adelaide'de, Anna Heusler, bisiklet binerken yolun ortasında oturan koalayı gördü. Eşi Andrew, koala'nın bisikletine doğru yürüdüğü sıcakkanlı anı filme aldı. Koala, kadının su şişesinden büyük bir yudum aldı. Bayan Heusler, arabalara çarpmalarını engellemek için koalalara sık sık yolda eşlik ettiğini, ancak daha önce bisikletine doğru gelen bir koala görmediğini ifade etti. Heusler pazartesi günü bir televizyon kanalına verdiği demeçte, "Virajın etrafında geldiğimde tepelerden şehre iniyorduk ve küçük adam yolun ortasında oturuyordu, bu yüzden onu yoldan çıkarmak için durduk" dedi. "Ama çabucak bana doğru yürüdü, bisikletime tırmandı ve su şişelerinden içmeye başladı. Genellikle koalalar çok fazla hareket etmiyor ve bu kadar hızlı bir hareket görmedim. Kelimenin tam anlamıyla bana doğru yürüdü ve bisikletime çıktı. Durmamı istediğini açıkça belirtti. Yaralanmamıştı çok sağlıklıydı, sadece susamış" diyerek açıklamalarına devam etti.









Diğer birkaç bisikletçi de sıkıntılı koalaya yardım etmek için durdu. Bisikletliler, koalaya geçen hafta Adelaide Hills'de 25.000 hektarı yok eden son orman yangınları tarafından tahrip edilen çalılıklara doğru eşlik ettiler. Görüntüler o zamandan beri milyonlarca çevrimiçi görüntüleme ile dünya çapında viral hale geldi.

Heusler, “Binlerce insanın çok büyük bir kısmından mesajlar aldım ve dünya çapındaki medya ile iletişime geçtim ve bu deneyimden memnun oldum” dedi.

Bayan Heusler ayrıca itfaiyecilere, vahşi yaşamı yok eden hayvan habitatlarından ve geçen hafta Adelaide Hills'teki evlerini kaybeden birçok kişiye bağış yaptı.

Nüfuslarının yüzde 30'u telef oldu

Öte yandan, Avustralya'da uzun süredir devam eden orman yangınlarında çok sayıda koala telef oldu. Bölgede koala nüfusunun yüzde 30'unun telef olduğu açıklandı.

Avustralya’da ağustostan beri süren gittikçe büyüyen ve söndürülemeyen yangınlar, Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Mavi Dağlar’a sıçradı. Yeni Güney Galler bölgesindeki dağları kaplayan alevler yüzünden 9 kişi öldü. 744 ev, 49 tesis ve 1852 müştemilat kullanılamaz hale geldi.

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