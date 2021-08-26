Süslü deniz kabukları (Oyun)

MALZEMELER

Renkli el işi kâğıtları, makas, yapıştırıcı, kalem ve süslemeler için renkli stickerlar veya pamuk toplar/ Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Çok kolay ve renkli bir etkinliğe hazır mısınız? İlk olarak çocuğunuzla birlikte farklı renklerdeki el işi kâğıtları üzerine basit deniz kabuğu şekilleri çizip kesin (görseldeki şekli kullanabilirsiniz). Üzerlerine çizgiler ekleyin ve yaratıcılığınızı konuşturarak bu deniz kabuklarını süsleyin. Çocuğunuzun ve sizin hazır olan deniz kabuklarınızı puanlaması için başka birini belirleyin ve puanlandırmasını isteyin. Bakalım, puanlara göre en güzel deniz kabuklarını yapan hanginiz?