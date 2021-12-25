Türkiye Susurluk davası hükümlüsünün öldürülmesiyle ilgili aranan şüpheli Diyarbakır´da yakalandı
  • Haberler
  • Türkiye Haberleri
  • Susurluk davası hükümlüsünün öldürülmesiyle ilgili aranan şüpheli Diyarbakır´da yakalandı

Susurluk davası hükümlüsünün öldürülmesiyle ilgili aranan şüpheli Diyarbakır´da yakalandı

Türkiye

Susurluk davası hükümlüsünün öldürülmesiyle ilgili aranan şüpheli Diyarbakır´da yakalandı

İstanbul'da ünlü bir restoranda çıkan silahlı çatışmada Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis Şahin Aslan´ın hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili olarak aranan şüpheli C.K., Diyarbakır Emniyeti´nin düzenlediği operasyonla yakalandı.

25 Aralık 2021, Cumartesi 21:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kadıköy Kalamış´ta faaliyet gösteren ünlü bir restoranda 21 Aralık’ta husumet nedeniyle çıkan silahlı çatışmada, Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis Şahin Aslan´ın yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili olarak yapılan soruşturmada bir şüphelinin Diyarbakır´da olduğu belirlendi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saklandığı evde tespit edilen C.K., için akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. Saklandığı evde polis tarafından yakalanan C.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
İşte 2022'nin teknolojileri
Murat Gülderen
Hakan Çelik
Bu sergiyi kaçırmayın
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Süpermiş
Rauf Tamer
Murat Çelik
Durumumuz nedir?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Çölde Altı Pencere
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Park orman yeniden İstanbul'a kazandırılıyor
Şirin Sever
Banu Şen
İzmir için çalıştıkça aşkım tutkuya dönüştü
Banu Şen
Erkut Can
İşte kentsel dönüşüm!
Erkut Can
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Lise öğrencisinden acı haber! 1 aydır aranıyordu