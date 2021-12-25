Kadıköy Kalamış´ta faaliyet gösteren ünlü bir restoranda 21 Aralık’ta husumet nedeniyle çıkan silahlı çatışmada, Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis Şahin Aslan´ın yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili olarak yapılan soruşturmada bir şüphelinin Diyarbakır´da olduğu belirlendi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saklandığı evde tespit edilen C.K., için akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. Saklandığı evde polis tarafından yakalanan C.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA