Türkiye 'Susurluk kazası' avukatı İsmail Kavşut'un evinde cansız bedeni bulundu

'Susurluk kazası' avukatı İsmail Kavşut'un evinde cansız bedeni bulundu

Türkiye

'Susurluk kazası' avukatı İsmail Kavşut'un evinde cansız bedeni bulundu

Bir dönem 'Susurluk Kazası'nda avukatlık yapan 62 yaşındaki İsmail Kavşut'un evinde cansız bedeni bulundu. Kavşut'un ağabeyi Mustafa Kavşut, 'Ölümü bizim içim büyük bir şok oldu' ifadelerini kullandı.

19 Mart 2021, Cuma 17:20 Son Güncelleme:
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Balıkesir Barosu’na kayıtlı olan avukat İsmail Kavşut’un Susurluk’taki evinde hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Kavşut’un öldüğü belirlendi. Belediye tabibince yapılan ilk değerlendirmede Kavşut’un kalp krizine bağlı olarak hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde Kavşut’un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gönderildi.

İsmail Kavşut, yapılan otopsinin ardından Susurluk Çarşı Camii’nde son yolculuğuna uğurlandı. Kavşut’un cenazesinde eşi Birsen, kızları Albina ve Nejan Kavşut duygu dolu anlar yaşadı. Cenazeye Balıkesir Barosu’nun avukatları ile Kavşut’un yakınları katıldı. İsmail Kavşut’un cenazesi kılınan namazın ardından Susurluk Şehir Mezarlığına defnedildi.


BEKLENMEDİK ÖLÜM

Mesaiye gitmeyince arkadaşlarının merak edip evine bakması sonucu cansız bedeni bulunan Avukat İsmail Kavşut’un ağabeyi Mustafa Kavşut, kardeşinin alanında iyi bir avukat olduğunu belirterek, sağlıklı olduğunu ve ölümünün kendilerini şok ettiğini söyledi. Kavşut; “Buranın sevilen bir avukatıydı. Bir gün önce beni aradı. Eşimle uzun uzun keyifli sohbetler ettiler sonra benimle de görüştü. Hoş sohbetlerle, iyi dileklerle, koronayla ilgili tembihlerden sonra vedalaştık. Dün akşam saatlerinde oğlum aradı beni ‘Baba kötü bir haberim var amcam vefat etmiş’ dedi. Ondan sonra avukat bir arkadaşı aradı, mesaiye gelmeyince merak ettiklerini, evine gidip kapıyı açtıklarını ve cenazesini bulduklarını söyledi. Görünen o ki kalp krizi ama kesin sonuç otopsiden sonra belli olacak. Tanınmış bir avukattı çok başarılıydı da alanında. Susurluk Davası’nda kamyon şoförünün avukatıydı. Çok sağlıklıydı sadece sigara içiyordu, bazen eşim ona takılırdı sigarayı çok içme diye. O da sağlıklı olduğunu söylerdi. Bizim için çok büyük bir şok oldu” dedi.

DHA


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