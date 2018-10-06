Susurluk'un Karapürçek Mahallesi'nde ikamet eden İ.Ş. isimli şahıs, evinin bahçesinde O.M. tarafından darp edildi. İ.Ş. ağır yaralı olarak olay yerine gelen 112 ambulansı ile hastaneye sevk edildi. Yaralı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerinin soruşturması sonucu darp olayını O.M.nin yaptığı ve olaydan sonra Yalova'ya kaçtığı tespit edildi. Yalova’da yapılan operasyon ile yakalanan O.M. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kepsut Cezaevi'ne konuldu.

İHA