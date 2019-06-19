Susurluk’ta sağanak yağış hayatı felç etti Balıkesir’in Susurluk ilçesinde etkili olan sağanak yağmur, bakım ve onarımı yapılan yollarda göçüklere sebep oldu. İlçe merkezinde araçlar yolda kalırken, evlerin bodrum katlarını da su bastı