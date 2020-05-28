Evcil Dostlar Susuz kalan kirpiyi hayata döndürdü

Susuz kalan kirpiyi hayata döndürdü

Evcil Dostlar

Susuz kalan kirpiyi hayata döndürdü

Twitter'da yayılan bir kirpinin videosu yürekleri ısıtıyor. Yolda baygın halde gördüğü bir kirpiye yardım eden adam, adeta sevimli yaratığı hayata döndürüyor. Kirpinin susuzluktan baygın düştüğünü fark eden adam, biraz suyla kirpinin yeniden canlanmasını sağlıyor.

28 Mayıs 2020, Perşembe 12:14 Son Güncelleme:
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Rusya'da çekildiği düşünülen bir yavru kirpi videosu Twitter'da viral haline geldi. Yolda baygın halde yatan bir kirpiyi gören adam, yanına gidip hayvanı kontrol edince susuzluktan bitkin düştüğünü fark etti. Hemen küçük bir kaba su koyan adam, kirpinin suyu içmesini sağladı. Videoda yer alan hayvansever, "Umarım su işe yarar, hadi iç, sana canlı ihtiyacımız var" diyor. Bir anda adeta hayata dönen yavru kirpi, videoyu izleyen herkesin yüreğini eritmeyi başardı.



Kirpiler genellikle çalılıklı ormanlarda, büyük park ve bahçelerde yaşayabilir. Nemli alanları seven kirpilere şehirde de rastlamak mümkün oluyor. Kirpiler, toprak içine açtıkları tüneller ve kaya kovuklarında barınabilir.


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