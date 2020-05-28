Susuz kalan kirpiyi hayata döndürdü

Rusya'da çekildiği düşünülen bir yavru kirpi videosu Twitter'da viral haline geldi. Yolda baygın halde yatan bir kirpiyi gören adam, yanına gidip hayvanı kontrol edince susuzluktan bitkin düştüğünü fark etti. Hemen küçük bir kaba su koyan adam, kirpinin suyu içmesini sağladı. Videoda yer alan hayvansever, "Umarım su işe yarar, hadi iç, sana canlı ihtiyacımız var" diyor. Bir anda adeta hayata dönen yavru kirpi, videoyu izleyen herkesin yüreğini eritmeyi başardı.









Kirpiler genellikle çalılıklı ormanlarda, büyük park ve bahçelerde yaşayabilir. Nemli alanları seven kirpilere şehirde de rastlamak mümkün oluyor. Kirpiler, toprak içine açtıkları tüneller ve kaya kovuklarında barınabilir.





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