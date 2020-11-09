Süt banyosundan sonra bu kez hayvanseverleri kızdıracak görüntüsü ortaya çıktı
Konya'daki bir süt toplama merkezinde, çalışanlardan birinin süt tankerinin içerisinde banyo yaptığı görüntüleri büyük tepkilere neden olmuştu. Emre Sayar ve görüntüyü Uğur Turgut'un çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmalarının ardından ortaya çıkan yeni görüntüler hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.
09 Kasım 2020, Pazartesi 16:21 Son Güncelleme:
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Süt toplama merkezinde süt banyosu ile şoke eden işçinin yeni görüntüleri çıktı. Konya'da süt toplama merkezindeki süt banyosu görüntüleriyle gündem olan Emre Sayar (23) ve görüntüyü çeken Uğur Turgut (31), çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmalarının ardından ortaya çıkan yeni görüntüler hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.
Süt toplama merkezinde çekilen görüntüler infial yaratmıştı. Çok konuşulacak yeni görüntüler ortaya çıktı.
2 isim tutuklanmıştı
Konya'da süt toplama merkezinde süt banyosu yaparken çekilen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan Emre Sayar ile görüntüyü çeken Uğur Turgut çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.
"İç çamaşırımla girdim"
Emre Sayar ifadesinde ‘Süt değildi, dezenfektan kazanıydı. Kazana iç çamaşırlarımla girdim’ diyerek kendini savunmuştu.
Sabah Gazetesi'nden Tolga Yanık'ın haberine göre, görüntüleri kendisinin paylaşmadığını ileri süren Uğur Turgut'un daha önce de bir köpeği aracına bağlayarak eziyet ettiği görüntüleri yine sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı.
Köpeğe işkence etmişler
Görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşmadığını ileri süren Uğur Turgut ile ilgili bir görüntü daha ortaya çıktı. Görüntülerde Turgut'un iple arabaya bağladığı bir köpeği dakikalarca koşturarak eziyet ettiği görülüyor.
"Belki de köpeği öldürmüştür"
Hayvanseverler, "Bunlar nasıl insan. Belki de köpeği öldürmüştür. Umarım hak ettiği cezayı alacaktır. Bunu yapan insan olamaz" diyerek duruma tepki gösterdi.