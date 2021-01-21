Türkiye Süt banyosundan sonra şimdi de döner havası... İki çalışanın çekip paylaştığı video, tepki çekti
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Süt banyosundan sonra şimdi de döner havası... İki çalışanın çekip paylaştığı video, tepki çekti

Türkiye

Süt banyosundan sonra şimdi de döner havası... İki çalışanın çekip paylaştığı video, tepki çekti

Sosyal medya hesapları üzerinden hazır döner paketleyen iki çalışanın oynayarak çektiği video, tepki topladı. Maske kullanmadan, gerekli hijyen önlemlerini almadan etlere dokunması dikkat çekti.

21 Ocak 2021, Perşembe 15:38 Son Güncelleme:
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Sosyal medyada dolaşıma giren bir video, görenleri şaşkına çevirdi. TikTok uygulamasına video çekip yükleyen hazır dönem işletmesi çalışan 2 kişinin, müziğe eşlik ederken, maskesiz ve hijyen kurallarına uygun olmayan bir şekilde paketleme yaptığı görüldü.

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"Rezillik, iğrençlik..."

Görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan bir kullanıcı, "Bir hazır döner işletmesinde çekilmiş bu videoda dönerlerin paketlere dolum yapıldığı süreçte yaşananlar görünüyor. Rezillik, iğrençlik. En ağır ceza verilmediği sürece bu TikTok rezaletleri bitmez. Bu adamlara ayrı ağır bir ceza, işletmeye de ayrı ağır bir ceza vereceksiniz ki işletme sahibi her türlü işletmesini böyle başıboş adamlara bırakmaya korkacak" ifadelerini kullandı.


Tepki topladı

Çok sayıda kullanıcı, paylaşımın altına tepkisini dile getirdi. Bir kullanıcı, "Önlük diye üstüne geçirdiği çöp poşeti, o iğrenç ağzına sürdüğü gıda... Neresinden tutsanız rezillik, gerçekten midem bulandı" ifadelerini kullandı. 

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Konya'da da bir süt toplama merkezinde çalışan Emre S.'nin süt banyosu yaparken çekilen görüntüleri üzerine soruşturma başlatılmıştı. Emre S. ve görüntüleri çeken Uğur T. görüntüleri şakalaşmak için çektiklerini, kazandaki sıvının ise süt değil deterjan olduğunu iddia etmişti. Görüntülerin yayınlanmasının ardından tutuklanan iki kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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