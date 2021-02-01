Türkiye Süt banyosuyla büyük tepki çeken çalışanın yeni işi belli oldu

Süt banyosuyla büyük tepki çeken çalışanın yeni işi belli oldu

Türkiye

Süt banyosuyla büyük tepki çeken çalışanın yeni işi belli oldu

Konya’da, bir süt toplama merkezinde ‘süt banyosu’ yapmasıyla gündeme gelen 24 yaşındaki Emre Sayar hakkındaki iddianame geçtiğimiz hafta kabul edilmişti. Hürriyet'e konuşan Sayar, 'Artık bir lastikçide çalışıyorum. Daha dikkatliyim. Böyle bir hatayı nasıl yaptığıma inanamıyorum.' dedi.

01 Şubat 2021, Pazartesi 09:44 Son Güncelleme:
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Konya’da, bir süt toplama merkezinde ‘süt banyosu’ olayıyla gündeme gelen Emre Sayar (24) ve Uğur Turgut’un (32) hakkındaki iddianame geçtiğimiz hafta kabul edilmişti. Hürriyet'e konuşan Sayar, "Artık bir lastikçide çalışıyorum. Daha dikkatliyim. Böyle bir hatayı nasıl yaptığıma inanamıyorum. Niye tutuklandık ve niye ağır cezada yargılanıyoruz onu da anlamış değilim" dedi

Konya’da, bir süt toplama merkezinde ‘süt banyosu’ olayıyla gündeme gelen Emre Sayar (24) ve Uğur Turgut’un (32) hakkındaki iddianame geçtiğimiz hafta kabul edilmişti. Sayar ve Turgut önümüzdeki günlerde Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak. Turgut ve Sayar, ‘içilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmek’ suçundan yargılanacak. En az 2 yıl en çok da 15 yıl hapis cezası alabilirler.



'Böyle bir hatayı nasıl yaptığıma inanamıyorum'

Kasım ayında ortaya çıkan olay kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Görüntülerde kazanının içinde banyo yapan Sayar yeni bir iş bulduğunu anlatıyor: “Artık bir lastikçide çalışıyorum. Daha dikkatliyim. O kazan süt kaynatma kazanı değildi. İçindeki de süt değildi. Süt lekesi kalmış kazana sıcak su koymuştuk. Böyle bir hatayı nasıl yaptığıma inanamıyorum. Niye tutuklandık ve niye ağır cezada yargılanıyoruz onu da anlamış değilim. Dezenfektan kazanıydı. Sütler tanklara konuluyor onlar da eksi derecelerde soğuk, içine girip banyo yapılamaz.”

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