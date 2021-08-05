Süt boyaması(Oyun)
Bu tarz oyunların temelinde bilimin olduğunu anlatmak çocukların hem neden-sonuç ilişkisini kurabilmelerine hem de gelecek yaşantılarında sorgulayan bireyler olabilmelerine olanak sağlar
05 Ağustos 2021, Perşembe 11:23 Son Güncelleme:
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MALZEMELER
Süt, sıvı gıda boyaları, kulak çubuğu, bulaşık deterjanı / Yaş: 3+
NASIL OYNANIR?
Bir tabağı süt ile doldurun. Gıda boyalarını istediğiniz şekilde damlatın. Kulak çubuğunu bulaşık deterjanına batırın ve sonra dilediğiniz şekilde sütün üzerinde gezdirin. Çocuğunuz oluşan şekillere bayılacak!