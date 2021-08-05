Süt boyaması(Oyun)

MALZEMELER

Süt, sıvı gıda boyaları, kulak çubuğu, bulaşık deterjanı / Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Bir tabağı süt ile doldurun. Gıda boyalarını istediğiniz şekilde damlatın. Kulak çubuğunu bulaşık deterjanına batırın ve sonra dilediğiniz şekilde sütün üzerinde gezdirin. Çocuğunuz oluşan şekillere bayılacak!