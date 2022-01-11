Çocukların yedikçe yiyeceği süt dilimi tarifi, evde yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, süt dilimi nasıl yapılır? Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle iştahları kadartan süt dilimi tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

SÜT DİLİMİ TARİFİ

Süt dilimi malzemeler

Keki için:

3/4 su bardağı un

2 adet yumurta

1/2 su bardağı sıvı yağ

1/2 su bardağı toz şeker

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1.5 yemek kaşığı kakao

1/2 su bardağı yoğurt

Kreması için:

1 paket krema (200 ml.)

1 yemek kaşığı bal

1 paket toz krem şanti

3-4 damla limon suyu

SÜT DİLİMİ YAPILIŞI

Fırınınızı 185 dereceye ayarlayın, alt ve üst turba ayarında ısıtmaya bırakın.

Kreması için; Krem şanti, krema, bal ve limon suyunu bir kaseye alarak mikserle çırpın.

Kremanın kıvamı sertleştiğinde buzdolabında muhafaza edin.

Keki için; Toz şeker ve yumurtayı bir kaseye alarak krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Üzerine kalan malzemeleri de ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin ve kek harcını eşit olacak şekilde tepsiye dökün.

Önceden ısıtılmış 185 dereceli fırında keki 10 dakika pişirin.

Keki, pişirme kağıdıyla birlikte tepsiden alın. Başka bir kağıdın üzerine ters çevirin.

Keki ortadan ikiye kesin. Kekin bir bölümüne hazırladığınız kremayı sürün ve yayın.

Diğer keki üzerine kapatın. Ardından kare şeklinde dilimlere ayırın.

Hazırladığınız süt dilimlerini hava almayan kaplarda, buzdolabında 3 gün muhafaza edebilirsiniz.



