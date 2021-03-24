Süt Diyeti Listesi: Süt Diyeti Nasıl Yapılır?

Süt insan sağlığı açısından en önemli gıdalar arasında yer almaktadır. Hem besleyici hem de doyurucu olan süt pek çok hastalığa da iyi gelmektedir. Süt ile kilo vermek dahi mümkündür. Hayvansal protein içeren süt ile birlikte diyet yaparak kilo verebilirsiniz. Süt diyeti ile birlikte hızlı bir şekilde kalori yakmak mümkündür.

Süt diyeti yaparak aynı zamanda kanda yer alan kolesterol miktarını da düşürmeniz mümkündür. Bundan dolayı süt diyeti yaparak hem sağlıklı bir şekilde zayıflayabilir hem de yağlardan kurtulabilirsiniz. Bağırsaklarınız da süt diyeti ile birlikte daha iyi çalışacaktır. Öncelikle süt diyeti günde 1 litre süt tüketmekten oluşan bir diyettir. Günde 1 litre süt tüketerek vücudun ihtiyaç duyduğu tüm proteinleri karşılayabilirsiniz. Bu durumda sütü düzenli tüketmek de bir o kadar önemlidir.

Bu diyete başlamadan önce öncelikle öğünlerinizi ayırmalısınız. Süt diyeti günde 3 öğünden oluşmaktadır. Öğünlere başlamadan önce mutlaka 1 bardak su tükettiğinizden emin olmalısınız. Besin değerlerince yüksek olan bir diyet olan süt diyeti yaparken aşırı yapılan fiziksel aktivitelerden kaçınmak son derecede önemlidir.

Süt diyeti en yaygın olan diyet türleri arasında yer almaktadır. Süt diyeti ile birlikte sağlıklı bir şekilde zayıflamak ve hatta istenmeyen yağlardan da yine kurtulmak mümkün hale gelmektedir. Süt diyeti listesinde besleyici besinler bulunmaktadır. Aynı zamanda bu diyette temel içecek ise süt ve sudur. Bu diyeti yaparken mutlaka günde 1 litre su tükettiğinizden emin olun. Süt diyeti esnasında hem zararlı toksinlerden arınacak hem de hızlı bir şekilde kilo vereceksiniz.

Toksinlerden arınmak ve vücudun daha sağlıklı olması açısından günde 1 litre su tüketmeniz doğru olacaktır. Süt tüketemeyenler süt diyeti listesini yine uygulayabilirler. Süt yerine bu yazıda yer alan listede yoğurt tercih edebilirsiniz. Yoğurt da aynı zaman da bir süt ürünü olduğundan dolayı aynı etkiyi gösterecektir. Süt diyeti listesi bu şekilde oluşmaktadır. İşte mutlaka denemeniz gereken süt diyetinin listesi;

Kahvaltı

Kahvaltı en önemli öğündür. Kahvaltı da bir bardak süt ya da eğer süt bulamıyorsanız bir tabak yoğurtta tüketebilirsiniz. Bunun yanında 1 dilim muz ve şekersiz olmak koşulu ile çay ya da kahve tüketebilirsiniz.

Öğle Yemeği

Mısır gevreği 100 gram olacak şekilde hazırlayın. Ardından yanına da 100 gram yulaf ezmesi koyabilirsiniz. Öğle yemeğinin yanında da yine 1 bardak süt tüketmeyi unutmayın. 200 gram da öğle yemeğinize peynir ilave etmelisiniz.

Akşam Yemeği

Akşam yemeği de yine diyetin en önemli öğünüdür. 1 tane kızarmış yumurta ve bir kase cacık tüketebilirsiniz.

Akşam Yatmadan Önce

Akşam yemeğini yedikten sonra 1 armut ya da tercihe göre 1 kase yoğurt tüketebilirsiniz. Bunun yanında da yine mutlaka tüketmeniz gereken 1 bardak süt bulunmaktadır.

1 HAFTADA KAÇ KİLO VERİLİR?

Süt diyetine başlamak isteyenlerin en merak ettiği konular arasında kaç kilo verdiği gelmektedir. Düzenli bir şekilde eksiksiz süt diyeti yapan kişiler 1 haftada 4 kilo verebilirler.