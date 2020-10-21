Yöresel lezzet: Süt helvası tarifi

Farklı hem de lezzetli bir sütlü tatlı tarifi denemek istiyorsanız süt helvası tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için süt helvası tarifi arıyor ya da süt helvası nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Süt helvası yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Süt helvası tarifi

Süt helvası malzemeleri

2 yemek kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı un

2.5 su bardağı süt

3⁄4 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

Süt helvası yapılışı

Tereyağını bir tencereye alıp eritin ve üzerine unu ekleyip 2-3 dakika kavurun. Sütü yavaşça ekleyip sürekli karıştırın. Toz şekeri ilave edip kaynatın. Son olarak vanilyayı ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. Karışımı güveç kaplarına paylaştırın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri iyice kızarıncaya kadar pişirin.



