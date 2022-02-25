Türkiye Süt kutusunda uyuşturucu sevkiyatına 2 gözaltı

Süt kutusunda uyuşturucu sevkiyatına 2 gözaltı

Türkiye

Süt kutusunda uyuşturucu sevkiyatına 2 gözaltı

Kayseri'de süt kutusuna gizledikleri 500 gram metamfetamini İstanbul'a götürdükleri belirlenen 2 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

25 Şubat 2022, Cuma 11:48 Son Güncelleme:
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin şehirler arası yolcu otobüsüne binerek, Doğu illerinden temin ettikleri uyuşturucuyu İstanbul'a götürecekleri ihbarını aldı. 



Takibe alınan otobüs, Kayseri-Malatya yolu uygulama noktasında durduruldu. Yolculardan B.G. ve A.Y.ye ait çanta içinde yapılan aramada, süt kutusuna gizlenen 500 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ, (DHA)

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