Yemek Süt reçeli nasıl yapılır? Süt reçeli tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
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Süt reçeli nasıl yapılır? Süt reçeli tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Süt reçeli nasıl yapılır? Süt reçeli tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Kahvaltınıza lezzet katacak ve tadına doyamayacağınız süt reçeli tarifi, evde yapabileceğiniz enfes bir tarif. Süt reçeli sevenler diğer reçellerin tadını unutuyor. Peki, süt reçeli nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız süt reçeli tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

11 Ekim 2021, Pazartesi 11:41 Son Güncelleme:
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Enfes lezzeti ve eşsiz kıvamıyla süt reçeli tarifi yiyenlerin favori lezzeti haline geliyor. Peki, evde süt reçeli nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı tat alacağınız süt reçeli tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

SÜT REÇELİ TARİFİ

Süt reçeli malzemeler

  • 1 litre süt
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 adet vanilya çubuğu

SÜT REÇELİ YAPILIŞI

Geniş bir tencerede süt, vanilya ve şekeri kaynatın. Süt kaynayınca kabartma tozunu ilave edin. Kısık ateşte sürekli karıştırarak yaklaşık 1 saat pişirin. Vanilya çubuğunu tencereden çıkarıp ara ara karıştırın. Kıvamı koyulaşınca ocaktan alın. Ardından kavanoza koyun ve soğuduktan sonra kapağını kapatıp buzdolabında saklayın.

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