Enfes lezzeti ve eşsiz kıvamıyla süt reçeli tarifi yiyenlerin favori lezzeti haline geliyor. Peki, evde süt reçeli nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı tat alacağınız süt reçeli tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

SÜT REÇELİ TARİFİ

Süt reçeli malzemeler

1 litre süt

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 su bardağı toz şeker

1 adet vanilya çubuğu

SÜT REÇELİ YAPILIŞI

Geniş bir tencerede süt, vanilya ve şekeri kaynatın. Süt kaynayınca kabartma tozunu ilave edin. Kısık ateşte sürekli karıştırarak yaklaşık 1 saat pişirin. Vanilya çubuğunu tencereden çıkarıp ara ara karıştırın. Kıvamı koyulaşınca ocaktan alın. Ardından kavanoza koyun ve soğuduktan sonra kapağını kapatıp buzdolabında saklayın.



