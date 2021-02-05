Türkiye Süt sağım merkezi ve döner paketleme fabrikasındaki tepki çeken görüntülere şimdi de fırın eklendi
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Süt sağım merkezi ve döner paketleme fabrikasındaki tepki çeken görüntülere şimdi de fırın eklendi

Türkiye

Süt sağım merkezi ve döner paketleme fabrikasındaki tepki çeken görüntülere şimdi de fırın eklendi

Geçtiğimiz aylarda bir süt sağım tesisinde süt kazanında yıkanan kişiler ve döner paketleme fabrikasında meydana gelen tepki çeken görüntülere yenisi Mersin'de bir fırında eklendi. Fırında kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

05 Şubat 2021, Cuma 17:10 Son Güncelleme:
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Sosyal medya uygulaması TikTok'ta yayınlanan görüntüler büyük tepki çekti. Mersin'de kaydedilen görüntülerdeki kişinin, fırında tepsiye dizilen ekmek hamuruyla yaptıkları sosyal medyada en çok konuşulan görüntüler arasına girdi. Eldivensiz bir şekilde ekmek hamurunu açıp, arasına dondurma koyan kişi bu görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Hijyen kurallarını ihlal eden kişi, ekmek hamurunu ikiye ayırıp arasına dondurma koyup, çubuğu da yaladığı görülüyor.


Görüntüleri Twitter'da paylaşan bir kullanıcı Tarım ve Orman Bakanlığı'nı da paylaşımında etiketleyerek, "Ekmek üretimini oyuncağa çevirip kamu sağlığını tehdit eden bu şahsa dur der misiniz? Bu kişi Tiktok üzerinden benzer videolar çekerek halk sağlığını riske atmaktadır. Söz konusu işletmenin tespiti için Mersin Tarım Orman İl Müdürlüğü'nü göreve çağırıyoruz." ifadelerini kullandı. Bu paylaşımın yayılmasının ardından inceleme başlatıldığı öğrenildi.


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