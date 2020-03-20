Ekonomi Süt üreticilerinden rahatlatan açıklama

Süt üreticilerinden rahatlatan açıklama

Ekonomi

Süt üreticilerinden rahatlatan açıklama

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, süt üretiminin ihtiyacı karşılayacak düzeyde olduğunu belirterek, "Kimse endişe etmesin. Süt üretimi için hayvan ithalatına gerek yok. Üreticimiz de tüketicimiz de rahat olsun." ifadesini kullandı.

20 Mart 2020, Cuma 21:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Keskin, yazılı açıklamasında, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle süt sektörünün durumunu değerlendirdi. Süt üretiminde herhangi bir sorun olmadığının altını çizen Keskin, verilen desteklerle süt arzının arttığını vurguladı. Keskin, Kovid-19 nedeniyle panik havası yaratılmaya çalışıldığına işaret ederek, "Süt üretimimiz vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde. Kimse endişe etmesin. Süt üretimi için hayvan ithalatına gerek yok. Üreticimiz de tüketicimiz de rahat olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Keskin, vatandaşların salgın nedeniyle alınan tedbirlere uyması tavsiyesinde bulundu.

AA

İlgili Haberler
Pazarlarda seçmece ürün satışı corona virüs nedeniyle sona erdi


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Doktorlarımız...
Oral Çalışlar
Candaş Tolga Işık
Sonumuz İtalya gibi mi olacak?
Candaş Tolga Işık
Hakan Çelik
Şimdi hatalarımızla hesaplaşma zamanı
Hakan Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Benzin ve motorine zam