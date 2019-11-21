Süt zararlı mı?

Amerikalı biyokimyacı Dr.T.Colin Campbell sütün tüketmekte olduğumuz en zararlı gıdalardan biri olduğunu açıkladı yaptığı araştırmalar sonucunda ise ortaya çıkan bilgiler şu şekilde;

Sütün zararlarını gösteren araştırma; Çin Tıp Akademisi, Cornell Üniversitesi ve Oxford Üniversitesi tarafından yürütüldü

Araştırma sonucunda sütün sağlığa zararlı olduğu belgelendi.

Süt ticaretiyle uğraşan bazı insanlar bu araştırmaya karşı gelse de çalışma sonuçları hızlı yayıldı

Campbell,yaptığı araştırmalar sonucunda sütün içerisinde yer alan ‘’kazein’’ maddesinin kanserojen olduğunu ortaya çıkardı.

Campbell, “Kazein bugüne kadar kanserle ilişkisi en kuvvetli olan maddelerden biri” dedi. Kazein maddesi vücutta çok yavaş parçalanır ve parçalanırken de vücudunuzun belirli yerlerine zarar verir.

Kazeinin parçalanmasından “casomorphin” denen madde açığa çıkar ve beyne etki eder. Bu da süt ve süt ürünlerine bağlılığı artırır

“Casomorphin” denen bu madde, kana karıştığında vücutta eroin etkisi yaratır ve bu da ciddi süt bağımlılıklarına sebep olur.

Araştırma sonucunda çok bilinen bir gerçeğin yanlış olduğu saptandı: Sütteki kalsiyum kemiklerimize iyi gelmez, kemik erimesine sebep olur

Hayvansal kaynaklı sütlerin insan sütünden farkı oldukça fazla miktarda kazein içermesi. Kazein, bir inek sütünün yaklaşık yüzde 90’ını oluşturur ve bu hayvansal protein, vücudumuzda çok fazla asit üretimine sebep olur ve bu da zaman geçtikçe kemikleri eritir, kemiklere zarar verir.

Sütte kazein proteininin yanı sıra peynir altı suyu proteini de bulunur ancak bu madde sindirilme biçimiyle kazeinden ayrılır

Hayvansal sütlerde yüzde 80 oranında kazein bulunurken yüzde 20 oranında da peynir altı suyu bulunur ancak peynir altı suyu, kazein kadar zararlı değil çünkü sindirim biçimleri ve vücuttaki tepkimeleri farklı.

Tüm bunların yanı sıra süt intoleransının sivilce, döküntü ve kızarıklık veya tahriş gibi cilt sorunlarına neden olduğu bilinir







