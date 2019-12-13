Sütlaç tarifi: Sütlaç nasıl yapılır?
Çok uzun yıllardır Türk toplumunun vazgeçilmez tadı olan sütlaç sütlü tatlılar arasında en bilindik ve en sevilen tatlıdır. Yapımı oldukça pratik olan sütlaç tarifi hem çocuklar hemde büyükler tarafından oldukça beğenilen bir tatlıdır. Sütlaç tarifi arıyor ve sütlaç nasıl yapılır merak ediyorsanız haberimize göz atın.
Misafirlerinize çayın yanında ikram edebileceğiniz sütlü tatlı arıyorsanız sütlaç tarifi tam size göre olabilir. Eğer "sütlaç tarifi, sütlaç nasıl yapılır" merak ediyorsanız detaylar haberimizde.
Sütlaç tarifi
Sütlaç malzemeleri
- 1 lt süt
- 2 çay bardağı pirinç
- 1 litre su
- 3 yemek kaşığı pirinç unu
- 1,5 -2 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı süt
- Tarçın
Pirinçleri yıkayıp tencereye koyun ve üzerine su ekleyerek haşlayın. Pirinçler şişip pişince üzerine sütü ekleyin. Bir kaç kere karıştırıp kaynamasını bekleyin. Bir kasede pirinç ununu 1 su bardağı sütle eritin. Tencerede kaynayan sütten 1 - 2 kepçe alıp kasenin içerisine ekleyin. Kasedeki karışımı kaynayan tencerenin içerisine ekleyin. Ara sıra karıştırarak 10 dakika daha pişirin. Daha sonra toz şekeri ilave edin karıştırın ve 1 - 2 taşım kaynatın. Pişen sütlaçları kaselere dağıtın. Sütlaçlar soğuduğunda üzerine tarçın serperek servis edin.
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