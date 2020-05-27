Sütleğen otu nedir? Faydaları neler?

Sütleğen otu, halk arasında sütlüce olarak da adlandırılıyor. Sütleğengiller ailesinin bir üyesi olan ve Latince ’de Euphorbia olarak isimlendirilen sütleğen otu yeşil yapraklı ve sarı çiçekli bir bitki. Sütleğen otunun yararları kadar yanlış kullanıldığında zararları da var. Sütleğen otunun içindeki zehirli öz suyu nedeniyle bilinçsiz kullanımda birçok zarara yol açabiliyor. Doktor Haydar Dümen'e bir okuyucusunun "Cinsel organıma sütleğen otu sürdüm, faydası oldu. Ama yeniden eski halini aldı, sertleşmiyor. Bir sıkıntı olur mu?" sorusunu sormasının üzerine, sütleğen otunun faydaları merak konusu oldu. Peki sütleğen otunu faydaları neler? Sütleğen otu nasıl kullanılmalı?

Sütleğen otunun faydaları

Cildi yeniler ve mikroplardan arındırır.

Zehirli hayvanların ısırıklarına karşı etkili.

Derideki yara ve kesiklerin üzerine sürüldüğünde iyileşmesini hızlandırır ve yarayı temizler.

Nasır ve siğil tedavisinde kullanılır.

Sıtma ve sarılık tedavisinde etkilidir.

El ve ayaklardaki mantarları ve sedef hastalığını tedavi eder.

Öz suyu ağrı kesici özelliğe sahip. Bu nedenle diş ağrısına iyi gelerek diş çekilmesini kolaylaştırır.

Bağırsak kurtlarının vücuttan atılmasını sağlar. Ayrıca kabızlığa ve hemoroide iyi gelir. sütleğen otu uzun yıllar müshil ilacı olarak kullanıldı.

Sütleğen otu

Öte yandan, sütleğen otunu cinsel sağlığa iyi gelip gelmediğine dair henüz bir kanıt ortaya çıkmadı.

Sütleğen otu nasıl kullanılır?

Sütleğen otunun kuru yaprakları, yağı ve sütü farklı uygulamalarda kullanılabiliyor. Sütleğen otu kurutulup kına ile karıştırılarak yaraların üzerine sürülebilir. En yaygın ve güvenilir kullanım şekli bu bitkiden hazırlanan sütleğen yağını kullanmak olarak kabul ediliyor. Sütleğenin işlemden geçmiş yağını cilt üzerinde kullanmakta fayda var.

Sütleğen otunun zararları

Alerjik ve duyarlı cilt yapısına sahip kişilerin taze bitkinin sütünü kullanması tehlikeli olabilir. Taze süt bu tip ciltlerde kızarıklığa, yanmaya ve kaşıntılara neden olur. Çocuklar, yaşlılar ve hamileler kullanmamalı. Öz suyu zehirli olduğu için kalıcı hasarlara ve ölümlere bile neden olabilir .Cilt sorunları için kullanırken fazla miktarda uygular ya da uzun süre kullanırsanız cildinizin tahriş olmasına neden olabilirsiniz. Bu tarz bitkileri kullanmadan önce bir uzman doktordan görüş almak en doğru davranış.





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