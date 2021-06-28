SÜTLÜ DOMATES ÇORBASI MALZEMELERİ

- 1,5 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1 yemek kaşığı kadar tereyağı

- 2 yemek kaşığı un

- 1 yemek kaşığı domates salçası

- 4-6 adet domates

- 4 su bardağı olacak şekilde su

- 1 çay bardağı süt

- Tuz

- Karabiber

- Kaşar peyniri rendesi

Sütlü domates çorbası yapmak için kullanılan malzemeler her evde kolayca bulunabilecek malzemelerdir. Bu yüzden dileyen herkes sütlü domates çorbası yapabilir. Bu lezzetli çorbayı yaparken ortaya çıkan koku ise acıkmanıza yardımcı olabilir. Çünkü nefis domates kokusu ve süt birleşince ortaya nefis bir çorba çıkıyor.

SÜTLÜ DOMATES ÇORBASI TARİFİ VE YAPILIŞI: SÜTLÜ DOMATES ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Sütlü domates çorbasını yapmak isteyen kişiler öncelikle malzemeleri tedarik etmelidir. Bu malzemeler kolay olduğu için bu konuda kimse zorlanmaz. Adım adım giderek sütlü domates çorbasını kolayca yapabilirsiniz. Tabi bu çorbayı yaparken dikkat etmeniz gereken püf noktaları da bulunmaktadır. Çorbanın yapılışının ardından bu püf noktaları belirtilecektir.

2-4 kişilik

Hazırlama: 20 dakika Pişirme: 25 dakika

1. Öncelikle 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1,5 yemek kaşığı sıvı yağ tencereye alınır. Tencerenin içerisine un eklendikten sonra biraz kavrulur.

2. Daha sonra domates salçası ve rende haline getirilmiş olan domatesler tencereye eklenir. Yaklaşık 3-5 dakika arası daha kavrulur.

3. 4 su bardağı kadar su eklenir ve çırpılır. Burada atacağınız tuz miktarı ise size kalmış bir durumdur. İsteğinize göre tuzu attıktan sonra karıştırmaya başlayabilirsiniz.

4. Sütlü domates çorbasını kaynayana kadar karıştırmanız gerekmektedir. Kaynadıktan sonra 15 dakika kadar kısık ateşte pişirilir.

5. Pişen çorbaya sütü ekleme işlemine geçebilirsiniz. Bunun için servis etmeden önce tencereye süt ilave edilir ve karıştırılır.

6. Sütlü domates çorbasının üzerine kaşar peyniri rendesi ve karabiber atıldıktan sonra yemek hazırlanmış olur. Kaşar peyniri ve karabiber isteğe kalmış bir durumdur. İstemeyen kişiler kaşar peyniri ve karabiber kullanmayabilir.

7. Yapılan işlemlerden sonra sütlü domates çorbası servise hazır hale gelmiş olacaktır. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.

PÜF NOKTALARI

- Çorbaya lezzet katmak isteyenler tavuk suyu veya bulyon kullanabilir.

- Süt sevmeyen kişiler yoğurt kullanarak da bu tarifi yapabilir.

- Sütü eklerken soğu olarak ekleyebilirsiniz. Arzu eden kişiler sütü ekledikten sonra 2-3 dakika daha çorbayı kaynatabilir.

- Çorbayı taneli sevmiyorsanız eğer süzgeçten geçirebilirsiniz. Bu işlemi blender yardımıyla da kolayca yapabilirsiniz.

Sütlü domates çorbası kişisel zevklere hitap eden bir çorbadır. Bu yüzden çorbanın baharatı veya kullanılan malzemelerde değişiklik yapılabilir. Örneğin taze domates yerine domates konservesi de tercih edilebilir. Çorbada arzu ettiğiniz kıvama göre malzemeleri zevkle kullanabilirsiniz.

SÜTLÜ DOMATES ÇORBASI YANINA NELER YAPILABİLİR?

Sütlü domates çorbası ideal çorbalardan birisidir. Bu çorbanın yanına ana yemek olarak ızgara türü tercih edilebilir. Izgara tavuk veya ızgara köfte yapılabilir. Ayrıca güzel bir mevsim salatası da sütlü domates çorbasının yanına çok yakışır.

Sütlü domates çorbasının yanına makarnada tercih edilebilir. Özellikle fırında makarna tercih etmek çok doğru bir karar olacaktır. Çorba seven kişiler için sütlü domates çorbası çok iyi bir seçenek olacaktır. Kendiniz veya sevdikleriniz için bu çorbayı keyifle yapabilirsiniz.











