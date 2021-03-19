Sütlü incir tatlısı tarifi: İncir tatlısı nasıl yapılır?
Sütlü incir tatlısı tarifi hem yapımı pratik hem de bir o kadar da lezzetli tatlı tariflerindendir. İncir tatlısı tarifi oldukça basittir. Keyifli bir akşam yemeğinden sonra veya çay yanına hafif ve az kalorili bir tatlı arıyorsanız sütlü incir tatlısı tarifimizi deneyebilirsiniz. İşte incir tatlısı tarifi ve incir tatlısı nasıl yapılır sorusunun cevabı...
19 Mart 2021, Cuma 16:00 Son Güncelleme:
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İncir tatlısı tarifi incir severler tarafından en çok aranılan lezzetlerdendir. Sütlü incir tatlısı tarifi, bildiğimiz incir tatlısına göre biraz daha farklıdır. İncir uyutması olarak bilinen Sütlü incir tatlısı tarifini sizler için araştırıp bir araya getirdik. İşte incir tatlısı tarimiz ve incir tatlısı nasıl yapılır sorusunun cevabı...
MALZEMELER
16-17 adet kuru incir
1 litre süt
4 su bardağı sıcak su
Üzeri için; toz antep fıstığı, fındık
SÜTLÜ İNCİR TATLISI NASIL YAPILIR?
Kuru incirler bir kaba koyulur ve üzerine sıcak su eklenerek 20 dk kadar bekledikten sonra incirler alınır ve küp küp doğranır.
Eli yakmayacak şekilde ılık olan süte(yoğurt mayalama kıvamında) doğranan incirler eklenir ve blenderdan geçirilerek kaselere bölüştürülür üzeri örtü ile kapatılarak 2 saat bekletilir daha sonrasında üzeri süslenerek buzdolabında soğumaya bırakılır.