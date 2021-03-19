Sütlü incir tatlısı tarifi: İncir tatlısı nasıl yapılır?

İncir tatlısı tarifi incir severler tarafından en çok aranılan lezzetlerdendir. Sütlü incir tatlısı tarifi, bildiğimiz incir tatlısına göre biraz daha farklıdır. İncir uyutması olarak bilinen Sütlü incir tatlısı tarifini sizler için araştırıp bir araya getirdik. İşte incir tatlısı tarimiz ve incir tatlısı nasıl yapılır sorusunun cevabı...

MALZEMELER

16-17 adet kuru incir

1 litre süt

4 su bardağı sıcak su

Üzeri için; toz antep fıstığı, fındık

SÜTLÜ İNCİR TATLISI NASIL YAPILIR?

Kuru incirler bir kaba koyulur ve üzerine sıcak su eklenerek 20 dk kadar bekledikten sonra incirler alınır ve küp küp doğranır.

Eli yakmayacak şekilde ılık olan süte(yoğurt mayalama kıvamında) doğranan incirler eklenir ve blenderdan geçirilerek kaselere bölüştürülür üzeri örtü ile kapatılarak 2 saat bekletilir daha sonrasında üzeri süslenerek buzdolabında soğumaya bırakılır.



