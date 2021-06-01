MALZEMELER

1 kg süt

10 adet kuru incir

2 kaşık nişasta

1 çay bardağı şeker(isteğe bağlı)

1 paket vanilya

SÜTLÜ İNCİR TATLISI NASIL YAPILIR?

İncirleri yıkayıp ılık suda biraz bekletin.

Saplarını kestiğiniz incirleri küçük küpler halinde doğrayın.

Sütü küçük parmağınızı batırdığınızda sıcak gelecek ancak elinizi yakmayacak kadar ısıtın.

Isınan süte incirleri ekleyin ve el blender’ıyla pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar ezin.

Tatlıyı kaselere bölüştürüp üstlerine dövülmüş ceviz koyun.

Kaselerin ağızlarını streç filmle kapatın.

Üzerini kalınca bir sofra beziyle örtüp mayalanması için 3 saat oda sıcaklığında bekletin.

Mayalanan tatlıları buzdolabına kaldırın.

Soğuk servis edin. Afiyet olsun!







