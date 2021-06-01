Sütlü incir tatlısı tarifi ve yapılışı: Sütlü incir tatlısı nasıl yapılır?
Sütlü incir tatlısı tarifi, yapımı hem basit hem de sağlıklı tariflerdendir. Sütlü incir tatlısı tarifine dilerseniz şeker eklemeyip incirin kendi şekeriyle pişmesini sağlayabilirsiniz. Sütlüincir tatlısı nasıl yapılır diye soranlar vermiş olduğumuz tarifi deneyebilirler. İşte tadı damak çatlatacak sütlü incir tatlısı tarifi...
01 Haziran 2021, Salı 14:46 Son Güncelleme:
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MALZEMELER
1 kg süt
10 adet kuru incir
2 kaşık nişasta
1 çay bardağı şeker(isteğe bağlı)
1 paket vanilya
SÜTLÜ İNCİR TATLISI NASIL YAPILIR?
İncirleri yıkayıp ılık suda biraz bekletin.
Saplarını kestiğiniz incirleri küçük küpler halinde doğrayın.
Sütü küçük parmağınızı batırdığınızda sıcak gelecek ancak elinizi yakmayacak kadar ısıtın.
Isınan süte incirleri ekleyin ve el blender’ıyla pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar ezin.
Tatlıyı kaselere bölüştürüp üstlerine dövülmüş ceviz koyun.
Kaselerin ağızlarını streç filmle kapatın.
Üzerini kalınca bir sofra beziyle örtüp mayalanması için 3 saat oda sıcaklığında bekletin.
Mayalanan tatlıları buzdolabına kaldırın.
Soğuk servis edin. Afiyet olsun!